UPDATE 1-米金融・債券市場＝長短金利差拡大、利益確定の動き

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*06.50 2.7399% 前営業日終値 101*08.00 2.6890% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*23.50 2.3942% 前営業日終値 99*02.50 2.3550% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*07.00 2.1673% 前営業日終値 99*08.50 2.1570% 2年債(指標銘柄) 14時48分 99*27.00 1.8318% 前営業日終値 99*26.50 1.8400% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 153*06.00 154*09.00 Tノート先物3月限 124*07.50 124*13.50 米金融・債券市場では長短金利差が拡大に転じた。長短金利差はこ れまで縮小してきたが、利益確定の動きが出たことで縮小は一服した。 インフレが抑制された状況が継続し、税制改革法案の成立に伴い政 府は短期借り入れを増加させるとの観測から、市場では短期債よりも長 期債が選好された。ジャニー・モンゴメリー・スコット(フィラデルフ ィア)の首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「最近のイールド カーブのフラット化を受けた利益確定の動きが出ている」としている。 前週、FRB当局者はトランプ政権が進める税制改革で経済成長が 短期的に押し上げられるとの見方から、2018年は3回の利上げが実 施される可能性があるとの見通しを表明。こうしたなか議会共和党は1 5日、税制改革法案・最終案の概要を発表した。採決は下院で19日、 上院ではその後、実施されるとみられている。 アナリストは同法案の成立を受け、財務省は償還期限が5年までの 国債の発行を増加させると予想。 発行の増加は来年初めにも実施され るとみられ、この日の朝方の取引では短・中期債の利回りが上昇した。 ただその後、利益確定の動きが出たことで、短・中期債の利回り上昇 に歯止めがかかった。 終盤の取引で2年債利回りは0.8ベーシスポイント( bp)低下の1.832%。一時は1.857%と、9年ぶりの高水準 に迫る場面もあった。 5年債と30年債の利回り格差は一時51.9bp と、 2007年10月以来の水準を更新。終盤の取引では53.3b pとなっている。 パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略・分析部門責任者、ジ ャスティン・ホーゲンドールン氏は、この日の長短金利差の拡大は緩や かなものだったとし、「長期的にはイールドカーブのフラット化は継続 する」との見方を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 1.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 -0.50 (ーからご覧ください)