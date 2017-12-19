20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（1日目） 0850 ７─９月資金循環統計（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 １０月全産業活動指数（経産省） 1400 １１月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日証協会長会見 1600 １１月のコンビニ売上高 1600 １１月訪日外国人客数（日本政府観光局） 東証１部指定 イーグランド 東証２部から 東証１部指定 第一カッター興業 東証２部から 東証１部指定 船場 東証２部から 新規上場 オプトラン が東証１部に（公開価格1460円） 新規上場 森六ホールディングス が東証１部に（公開価格2700円） 市場変更 シンシア が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月２０日（水） 07:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Nov 09:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Oct 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 15:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Nov 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q3 ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 ◇決算予定 ブラックベリー