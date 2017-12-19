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20日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
December 19, 2017 / 5:52 AM / 8 hours ago更新

20日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　日銀金融政策決定会合（1日目）
    
0850　７─９月資金循環統計（日銀）
1020　国庫短期証券の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1330　１０月全産業活動指数（経産省）
1400　１１月粗鋼生産速報（鉄連）
1430　日証協会長会見
1600　１１月のコンビニ売上高
1600　１１月訪日外国人客数（日本政府観光局）
    
    東証１部指定　イーグランド        　東証２部から
　　東証１部指定　第一カッター興業        　東証２部から
　　東証１部指定　船場        　東証２部から
　　新規上場　オプトラン        が東証１部に（公開価格1460円）
　　新規上場　森六ホールディングス        が東証１部に（公開価格2700円）
　　市場変更　シンシア        が東証１部に　マザーズから
    
    　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１２月２０日（水）
07:00    独：生産者物価指数（連邦統計庁） Nov            
09:00    ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Oct             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
15:00    米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Nov            
21:45    ＮＺ：ＧＤＰ Q3             
    
◇イベント
07:30    タイ：中銀金利発表              
08:30    スウェーデン：中銀金利発表              
    
◇決算予定     
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