UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝小幅高、バーツは金融政策会合控え下落

(内容を更新しました) [19日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が対米ドルで小幅高。米国の税制改革法案が経済成長に及ぼす影響に関 し懸念が出ており、ドルは横ばい。タイでは中銀が過去最低の水準に近 い政策金利を据え置くとの予想から、バーツが軟調に推移している。 主要6通貨に対するドル指数は93.699で小動き。 OANDAのアジア取引部門責任者スティーブン・イネス氏は「ト ランプ米大統領が政策を実行に移せておらず、ドルは下押しされ、アジ ア通貨に有利に働くだろう」との見方を示した。 マレーシアリンギとウォンは0.2%高。 インドネシアルピアと台湾ドルは横ばい。 シンガポールドル、フィリピンペソは下落した 。 イネス氏は「年末のポジション調整によるひずみで、通貨の動向は 混乱に陥る可能性がある。アジア新興市場はさらにいっそう混乱するだ ろう」と述べた。 タイバーツは一時0.8%下落し、11月17日以来の安 値を付けた。タイ中央銀行は20日の金融政策会合で、政策金利を1. 50%に据え置く見通し。国内景気が上向く一方でインフレは依然抑制 され、高水準の家計債務への懸念がくすぶっている。ロイター調査では 、アナリスト10人中7人が来年いっぱいの据え置きを見込んでいる。 インドルピーは約0.1%高。前日は1%超下落した。 イネス氏は「グジャラート州の州議会選挙で与党がまずまずの勝利 を収める一方、14議席を失い、ルピー相場は特定のマクロ要因ではな く政治的不透明感が材料視されている」との見方を提示。「政治リスク は急速に消滅し、市場はマクロ要因に改めて注目するだろう。ただ、そ れは年明けになるだろう」と述べた。 ただ、同州で与党が勝利したことで、ルピーは18日の下げをほぼ 回復した。 0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.61 112.53 -0.07 Sing dlr 1.3475 1.3472 -0.02 Taiwan dlr 30.000 30.006 +0.02 Korean won 1086 1088.5 +0.20 Baht 32.770 32.605 -0.50 Peso 50.505 50.48 -0.05 Rupiah 13580 13580 +0.00 Rupee 64.15 64.24 +0.14 Ringgit 4.074 4.08 +0.15 Yuan 6.615 6.6170 +0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.61 117.07 +3.96 Sing dlr 1.3475 1.4490 +7.53 Taiwan dlr 30.000 32.279 +7.60 Korean won 1086 1207.70 +11.18 Baht 32.770 35.80 +9.25 Peso 50.505 49.72 -1.55 Rupiah 13580 13470 -0.81 Rupee 64.148 67.92 +5.88 Ringgit 4.074 4.4845 +10.08 Yuan 6.615 6.9467 +5.01 (」メニューからご覧ください)