UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、税制改革法案下院通過受け

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*22.50 2.8144% 前営業日終値 100*04.00 2.7440% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*05.50 2.4590% 前営業日終値 98*24.00 2.3920% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*31.25 2.2195% 前営業日終値 99*07.00 2.1670% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.75 1.8525% 前営業日終値 99*27.00 1.8320% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 151*16.00 153*06.00 Tノート先物3月限 123*22.00 124*07.50 米金融・債券市場では、税制改革法案が議会下院を通過し近く成立 する公算が大きくなったことを受け、国債利回りが上昇した。 米議会下院はこの日の午後、法人税率の大幅な引き下げなどを柱と する税制改革法案の最終案を賛成227、反対203で可決。共和党が 過半数を握る上院でも可決が確実視されているため、同法案は20日に も成立する公算が大きい。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツ(ニュ ーヨーク)の市場ストラテジスト、ジョン・カナバン氏は「税制改革法 案により米国の債務は来年にかけ明らかに一段と増加する」とし、「そ の影響は連邦準備理事会(FRB)のバランスシート縮小の動きと相ま る」と述べた。 税制改革法案の下院採決前は、朝方発表された11月の住宅建設統 計で一戸建ての着工件数と許可件数が約10年ぶりの高水準となるなど 好調だったことを受け、国債には売りが出ていた。 売りが出たことで利益確定の動きに関連したイールドカーブのステ ィープ化が進展。前日に続き、これまで見られていたフラット化が一服 した。ただ前出のカナバン氏はこうした動きについて「年末に向けたポ ジション調整に過ぎない」としている。 5年債と30年債の利回り格差は59.6ベーシス ポイント(bp)と、前日の57.2bpから拡大した。 10年債利回りは一時10月下旬以来の高水準を付け た。その後は7bp上昇の2.459%となっている。 2年債利回りは1.861%と約9年ぶりの高水準、5 年債利回りは2.230%と、2011年4月以来の高水準 を付けた。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 -1.25 (ーからご覧ください)