UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝大半が横ばい、リンギはＣＰＩ受け上昇

(内容を追加しました) [20日 ロイター] - アジア通貨市場では大半の新興国通貨が 対米ドルで横ばい。タイバーツは、この日開催される金融政策会合で政 策金利が最低水準で据え置かれるとの見方から下押し圧力が続いている 。 米税制改革法案の採決を控えてドルが横ばいで推移する中、韓国ウ ォン、台湾ドル、フィリピンペソは0.1─0 .3%上昇している。 米税制改革法案は19日に下院で可決されたが、上院の規則に違反 していると判断され、法案が修正された。下院は20日に再採決する予 定。 ドル指数は0500GMT(日本時間午後2時)時点で、0 .01%高の93.437。 みずほ銀行の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「市場は 税制改革が経済を押し上げるかどうか再評価するだろう」とし、現時点 では評価は控えめだと述べた。 投資家は台湾の11月輸出受注にも注目。ロイター調査では16カ 月連続で上昇する見込みだが、前月から伸びは鈍化するとみられている 。 一方、3日続落しているタイバーツが下落率トップで、一 時0.6%安。タイ中銀は20日に金融政策会合で政策金利を1.50 %に据え置くと予想されている。 マレーシアリンギは0.2%高。この日発表された11月の 消費者物価指数(CPI)は前年比3.4%上昇。事前の予想と一致し 、中銀による予想レンジ内の水準となった。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対 米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.97 112.88 -0.08 Sing dlr 1.3464 1.3464 +0.00 Taiwan dlr 29.967 29.990 +0.08 Korean won 1083 1084.9 +0.22 Baht 32.770 32.66 -0.34 Peso 50.300 50.39 +0.18 Rupiah 13579 13575 -0.03 Rupee 64.06 64.03 -0.05 Ringgit 4.072 4.079 +0.17 Yuan 6.595 6.6058 +0.16 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.97 117.07 +3.63 Sing dlr 1.3464 1.4490 +7.62 Taiwan dlr 29.967 32.279 +7.72 Korean won 1083 1207.70 +11.57 Baht 32.770 35.80 +9.25 Peso 50.300 49.72 -1.15 Rupiah 13579 13470 -0.80 Rupee 64.058 67.92 +6.03 Ringgit 4.072 4.4845 +10.13 Yuan 6.595 6.9467 +5.33 (」メニューからご覧ください)