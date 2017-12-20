21日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（2日目） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1400 １１月のスーパー売上高 1400 １１月のショッピングセンター売上高 1415 月例経済報告関係閣僚会議、月例経済報告 1430 日商会頭会見 1430 １１月の百貨店売上高 1530 黒田日銀総裁会見 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ定例会見 1715 経済財政諮問会議 1820 茂木経済財政相会見 東証１部指定 日本プラスト 東証２部から 新規上場 プレミアグループ が東証２部に（公開価格2320円） 新規上場 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ が東証１部に 市場変更 Ｇｕｎｏｓｙ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月２１日（木） 09:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Nov 13:30 米：ＧＤＰ確報値（商務省） Q3 13:30 米：企業利益改定値（商務省） Q3 13:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Nov 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Dec 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Oct 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Nov ◇イベント 08:30 台湾：中銀金利発表 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 カタルーニャ州議会選挙 メイ英首相がポーランド訪問 ◇決算予定 ナイキ