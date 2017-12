UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り9カ月ぶり高水準、税制改革法の動きや好調な経済指標受け

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*15.00 2.8767% 前営業日終値 98*17.00 2.8230% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*27.00 2.4970% 前営業日終値 98*04.50 2.4630% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*28.75 2.2366% 前営業日終値 98*31.25 2.2200% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.50 1.8567% 前営業日終値 99*25.50 1.8570% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*18.00 151*16.00 Tノート先物3月限 123*14.50 123*22.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。米税制改革法案成立による景気押し上げ観 測から、10年債利回りは3月以来の高水準を付けた。 議会下院は午後、法人税率の大幅な引き下げなどを柱とする税制改革法案を賛成多数 で再可決。上院はこの日の未明に可決しており、法案はトランプ大統領に送られた。 市場では減税により投資と消費が活性化し、経済成長とインフレが押し上げられると の期待が出ている。ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国金利戦略部門責任者、 スバドラ・ラジャッパ氏は「過去数営業日にわたり税制改革法案が国債利回りの押し上げ 要因となっていた」と指摘。「経済指標も堅調だったことで、国債に対する売りが膨らん だ」としている。 全米リアルター協会(NAR)が朝方発表した11月の米中古住宅販売戸数は200 6年12月以来約11年ぶりの高水準となり、これまでの約1年間不調が続いていた米住 宅市場が勢いを取り戻していることが示唆された。 市場は22日発表のコア個人消費支出(PCE)指数に注目。同指数は連邦準備理事 会(FRB)がインフレ動向を推し量るために注目している指標の1つ。弱い状態が続け ば、来年の政策運営を巡る舵取りが難しくなる可能性がある。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米国金利戦略部門責任者、イアン ・リンゲン氏は今回の統計について「コアCPIからみて抑制された数字になるとの見通 しはすでに織り込まれている」と述べた。 午後の取引で10年債利回りは2.480%。一時は2.497%と、 3月21日以来の水準に上昇した。 イールドカーブフラット化を見込んだポジションが一部解消されたこともあり長期債 がアンダーパフォーム、2年債と10年債の利回り格差は一時63ベーシ スポイント(bp)と、11月30日以来の水準に拡大した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 4.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (-1.50) (い)