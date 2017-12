UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝大半が上昇、インドネシアルピアの上げ目立つ

(内容を追加しました) [21日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半が上昇している。インドネシアルピアの上げが 目立っている。ルピアは、フィッチ・レーティングスの信用格付け引き上げを受けて、2週間ぶり高値をつ けた。 フィッチはこの日、インドネシアの信用格付けを「BBBマイナス」から1ノッチ引き上げ、「BBB 」にした。マクロ経済・金融政策により、同国経済の外的ショックへの耐性が強まったと説明した。 格上げを受けてルピアは0.3%上昇した。 フィリピンペソは3営業日続伸。一時0.4%上昇し、半年ぶり高値をつけた。 韓国ウォンは0.1%、台湾ドルは0.2%、それぞれ上昇した。 インドルピーも小幅高。タイバーツは横ばい。 一方、マレーシアリンギとシンガポールドルは0.1%安となった。 0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.35 113.38 +0.03 Sing dlr 1.3449 1.3437 -0.09 Taiwan dlr 29.963 29.990 +0.09 Korean won 1082 1080.9 -0.06 Baht 32.720 32.72 0.00 Peso 50.230 50.29 +0.12 Rupiah 13547 13575 +0.21 Rupee 64.12 64.11 -0.01 Ringgit 4.076 4.071 -0.12 Yuan 6.571 6.5775 +0.10 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.35 117.07 +3.28 Sing dlr 1.3449 1.4490 +7.74 Taiwan dlr 29.963 32.279 +7.73 Korean won 1082 1207.70 +11.66 Baht 32.720 35.80 +9.41 Peso 50.230 49.72 -1.02 Rupiah 13547 13470 -0.57 Rupee 64.115 67.92 +5.93 Ringgit 4.076 4.4845 +10.02 Yuan 6.571 6.9467 +5.72 (