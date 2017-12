UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り曲線フラット化、長期債に安値拾いの買い

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*06.50 2.8395% 前営業日終値 97*16.00 2.8750% 10年債(指標銘柄) 16時59分 97*30.50 2.4844% 前営業日終値 97*27.00 2.4970% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*27.75 2.2434% 前営業日終値 98*28.00 2.2420% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.25 1.8775% 前営業日終値 99*25.25 1.8610% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*06.00 150*18.00 限 Tノート先物3月 123*16.50 123*14.50 限 米金融・債券市場は、前日まで3営業日急落したことで10年債に安値拾いの買いが入り、利回 り曲線がフラット化した。 減税が実現すれば、経済成長が加速し、連邦債務が増大するとの見方が広がり、今週は長期債を 中心に売り圧力が掛かっていた。 R・W・プレスプリッチのトレーディング部門幹部は「税制法案通過に伴い、長期債利回りへの 下押し圧力が強まった」と指摘。この日、安値拾いの買いが多少入ったと指摘した。 米東部時間午後2時26分(日本時間22日午前4時26分)時点で、10年債利回りUS10YT=R Rは2.482%と、前日終盤から1ベーシスポイント(bp)低下した。21日は一時、2.50 4%と9カ月ぶり水準まで上昇する場面もあった。 2年債利回りが前日終値の1.861%から1.878%に上昇し、2008年10月以来の水 準を記録した。5年債利回りは前日終値の2.242%から2.252%に上がり、こちらも201 1年4月以来の高水準をつけた。 21日公表の景気指標が底堅い内容となり、米追加利上げ期待を下支えするなか、より短期の債 券利回りを押し上げた。 エバコアISIのストラテジストは「税制改革と住宅(成長)ペースが増し、連邦準備理事会( FRB)は2019年末までの見通しの引き上げを余儀なくされるだろう」と予想した。 米商務省が発表した第3・四半期の国内総生産(GDP)確報値は、年率換算で前期比3.2% 増にやや下方改定されたが、2年強ぶりの高い伸びを示した。 米労働省が発表した新規失業保険申請件数は24万5000件に増えたが、基調は依然として労 働市場の引き締まりを示した。 供給面では政府が行った140億ドルの5年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は堅調な需 要を集めた。 クリスマス休暇をとるトレーダーや投資家もいて、今週は比較的薄商いとなっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -21.25 1.25 (