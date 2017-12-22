［東京 ２２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 22 December, 2017 1500 ニトリホールディングス ３―１１月期決算 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Monday, 25 December, 2017 1600 高島屋 ３―１１月期決算 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ブラジル、香港、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーラ ンド（以上、クリスマス） Tuesday, 26 December, 2017 Time Unknown 黒田日銀総裁講演（経団連会館） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０・３１日分） 0850 11月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ２年利付国債の入札発行 1245 ２年利付国債の入札発行 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 1800 米財務省２年債入札 ◇決算予定 ◇休場 英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、香港（以上、ボクシングデー）イ ンドネシア、南アフリカ Wednesday, 27 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 1800 米財務省５年債・変動金利２年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 28 December, 2017 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月２０・２１日分） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月５日入札分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（１月１０日入札分） 1030 １０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 1800 米財務省７年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 29 December, 2017 ●海外分● ◇イベント ラウテンシュレーガーＥＣＢ専務理事、欧州銀行監督機構のエンリア議長、バーゼル委員会のイングベス議 長が「バーゼルＩＩＩ」について講演（フランクフルト） ◇決算予定 ◇休場 韓国、ブラジル 英国、ドイツ短縮取引 Monday, 01 January, 2018 All Day 元旦 ●海外分● ◇イベント トーマス・バーキン氏が米リッチモンド地区連銀総裁に就任 ◇決算予定 ◇休場 米国、英国、カナダ、中国、香港、ブラジル、豪、ニュージーランド、ブラジル Wednesday, 3 January, 2018 ●海外分● ◇イベント 1900 １２月１２─１３日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 4 January, 2018 ●海外分● ◇イベント 1600 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 05 January, 2018 0850 １２月マネタリーベース（日銀） 1400 経済３団体 賀詞交歓会 1515 ３団体長の記者会見 ●海外分● ◇イベント 1515 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 1730 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability" ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here