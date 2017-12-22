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#東京外為市場ニュース
December 22, 2017 / 2:06 AM / 4 days ago

イベントダイアリー

2 分で読む

    ［東京　２２日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
    

Friday, 22 December, 2017

1500    ニトリホールディングス　３―１１月期決算
1700    流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場


Monday, 25 December, 2017

1600    高島屋　３―１１月期決算

●海外分●
◇イベント

◇決算予定

◇休場
米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ブラジル、香港、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド（以上、クリスマス）


Tuesday, 26 December, 2017

Time Unknown
黒田日銀総裁講演（経団連会館）

0850    日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０・３１日分）
0850    11月企業向けサービス価格指数（日銀）
1030    ２年利付国債の入札発行
1245    ２年利付国債の入札発行
1515    ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果


●海外分●
◇イベント
1800    米財務省２年債入札

◇決算予定

◇休場
英国、カナダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、香港（以上、ボクシングデー）イ
ンドネシア、南アフリカ


Wednesday, 27 December, 2017

●海外分●
◇イベント
1800    米財務省５年債・変動金利２年債入札

◇決算予定

◇休場


Thursday, 28 December, 2017

0850    日銀金融政策決定会合における主な意見（１２月２０・２１日分）
0850    対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）
1020    国庫短期証券の発行予定額等（１月５日入札分）
1020    国庫短期証券の発行予定額等（１月１０日入札分）
1030    １０年利付国債（１月債）の発行予定額等
1030    流動性供給入札の発行予定額等


●海外分●
◇イベント
1800    米財務省７年債入札

◇決算予定

◇休場


Friday, 29 December, 2017

●海外分●
◇イベント
ラウテンシュレーガーＥＣＢ専務理事、欧州銀行監督機構のエンリア議長、バーゼル委員会のイングベス議
長が「バーゼルＩＩＩ」について講演（フランクフルト）

◇決算予定

◇休場
韓国、ブラジル
英国、ドイツ短縮取引


Monday, 01 January, 2018

All Day
元旦

●海外分●
◇イベント
トーマス・バーキン氏が米リッチモンド地区連銀総裁に就任

◇決算予定

◇休場
米国、英国、カナダ、中国、香港、ブラジル、豪、ニュージーランド、ブラジル


Wednesday, 3 January, 2018

●海外分●
◇イベント
1900    １２月１２─１３日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表

◇決算予定

◇休場


Thursday, 4 January, 2018

●海外分●
◇イベント
1600    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件

◇決算予定

◇休場


Friday, 05 January, 2018

0850    １２月マネタリーベース（日銀）
1400    経済３団体　賀詞交歓会
1515    ３団体長の記者会見

●海外分●
◇イベント
1515　    ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演
1730　    メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加
"Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability"

◇決算予定

◇休場

    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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