UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝小動き、クリスマス休暇控え薄商い

(内容を追加しました) [22日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、大半が薄商いの中で小動き。週末のクリスマス休暇 を前に、取引を控える投資家が多い。米ドルは小幅高で推移している。 韓国ウォンは0.29%高で、域内通貨で上昇率トップ。このまま推移すれば2週連続の上 昇となり、トレーダーによると、輸出企業が月末を控えてドルを売っていることが要因だという。 マレーシアリンギは0.3%下落。それでも、OANDAのアジア取引部門責任者スティーブ ン・イネス氏は「国内外の状況が改善しており、2018年初めにマレーシア中央銀行による利上げが見込 まれることから、リンギは来年に向けて最も将来性のある通貨になりつつある」と22日の顧客リポートで 述べた。 台湾ドル、インドルピーはそれぞれ約0.1%高。 インドネシアルピアは、フィッチが前日にインドネシアの信用格付けを引き上げたことを受け続 伸している。 0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.32 113.32 +0.00 Sing dlr 1.3444 1.3432 -0.09 Taiwan dlr 29.964 29.988 +0.08 Korean won 1079 1082.7 +0.37 Baht 32.740 32.72 -0.06 Peso 50.270 50.24 -0.06 Rupiah 13548 13555 +0.05 Rupee 64.03 64.05 +0.04 Ringgit 4.088 4.076 -0.29 Yuan 6.572 6.5855 +0.20 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.32 117.07 +3.31 Sing dlr 1.3444 1.4490 +7.78 Taiwan dlr 29.964 32.279 +7.73 Korean won 1079 1207.70 +11.96 Baht 32.740 35.80 +9.35 Peso 50.270 49.72 -1.09 Rupiah 13548 13470 -0.58 Rupee 64.025 67.92 +6.08 Ringgit 4.088 4.4845 +9.70 Yuan 6.572 6.9467 +5.70 (