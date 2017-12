UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝薄商い、大半が小動き

(情報を更新しました) [26日 ロイター] - アジア通貨市場では薄商いの中、大半が小動き。 人民元は一時3カ月半ぶり高値をつけたが、企業のドル買い需要で押し戻された。 中国人民銀行(中央銀行)はこの日、前営業日の元高を受けて、人民元の対ドル基準 値(中間値)を1ドル=6.5416元に設定した。これは、3カ月超ぶりの 元高水準となる。 スポット市場の人民元は序盤の取引で一時6.5330元と、9月13日 以来の高値を付けたが、その後は下落。市場関係者は企業のドル買いが人民元の重しにな っていると指摘した。 韓国ウォンは0.3%上昇しほぼ4週間ぶり高値。 台湾ドルは0.08%高で推移。一時は0.2%上昇し、3カ月超ぶり高値 を付けた。 フィリピンとインドネシアの市場は休場。 シンガポールドルはほぼ横ばい。きょう発表された11月のシンガポール消費 者物価指数(CPI)と鉱工業生産は大きなサプライズはなかった。 みずほ銀行はノートで11月のCPIと鉱工業生産について「シンガポールドル相場 の材料とはならないとみられる」と指摘。シンガポールドルはユーロの変動に一部影響を 受けているとの見方を示した。 0446GMT(日本時間午後1時46分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.29 113.25 -0.04 Sing dlr 1.3440 1.3438 -0.01 Taiwan dlr 29.945 29.968 +0.08 Korean won 1077 1079.7 +0.25 Baht 32.770 32.74 -0.09 Rupee 64.04 64.05 +0.02 Ringgit 4.077 4.077 +0.00 Yuan 6.552 6.5408 -0.17 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.29 117.07 +3.34 Sing dlr 1.3440 1.4490 +7.81 Taiwan dlr 29.945 32.279 +7.79 Korean won 1077 1207.70 +12.14 Baht 32.770 35.80 +9.25 Rupee 64.035 67.92 +6.07 Ringgit 4.077 4.4845 +10.00 Yuan 6.552 6.9467 +6.03 (覧ください)