UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝上昇、フィリピンペソが主導

(内容を追加しました) [27日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が上昇してい る。フィリピンペソは、11月の財政赤字が縮小したことが好感され、 上げが目立っている。 ペソはドルに対して0.3%上昇し、6月中旬以来の高 値をつけた。この日は、4日間の祝日明けの取引。 米ドル指数は0.07%安で、ほぼ横ばい。 原油価格が一時2年半ぶり高値をつけたことから、世界的にセンチ メントが上向いた。 韓国ウォンは0.08%上昇し、2015年4月以来の 高値となった。 台湾ドルは横ばい。台湾中銀の副総裁Yang Chin-long氏は この日、米ドル安基調が年初からの台湾ドルの上昇の主要因だとの見方 を示したが、材料視されなかった。 シンガポールドルは0.2%上昇し、9月20日以来の高水 準となった。 一方、人民元は続落。 フィリピンペソは5営業日連続の上げが見込まれ、11月に記録し た7営業日連続の上げ以降で最長となる見通し。 フィリピンの11月財政赤字は86億ペソ(1億7214万ドル) と、前年同期の191億ペソから縮小した。10月の財政赤字は拡大し ていた。 このところのフィリピンの経済ニュースは明るい内容が多い。第3 ・四半期の成長率は予想を上回ったほか、世界銀行は同国の2018年 成長率が加速すると予想している。 0523MT(日本時間午後2時23分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0523 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.19 113.22 +0.03 Sing dlr 1.3411 1.3432 +0.16 Taiwan dlr 29.944 29.945 +0.00 Korean won 1075 1076.1 +0.08 Baht 32.830 32.78 -0.15 Peso 49.995 50.14 +0.29 Rupiah 13558 13560 +0.01 Rupee 64.13 64.08 -0.07 Ringgit 4.080 4.083 +0.07 Yuan 6.556 6.5450 -0.16 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.19 117.07 +3.43 Sing dlr 1.3411 1.4490 +8.05 Taiwan dlr 29.944 32.279 +7.80 Korean won 1075 1207.70 +12.32 Baht 32.830 35.80 +9.05 Peso 49.995 49.72 -0.55 Rupiah 13558 13470 -0.65 Rupee 64.125 67.92 +5.92 Ringgit 4.080 4.4845 +9.91 Yuan 6.556 6.9467 +5.97 (」メニューからご覧ください)