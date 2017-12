UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格、薄商いのなか上昇　年末控えた調整

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 2.7484% 前営業日終値 98*23.50 2.8130% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*18.50 2.4125% 前営業日終値 98*03.50 2.4670% 5年債(指標銘柄) 17時03分 99*03.00 2.1951% 前営業日終値 98*28.75 2.2370% 2年債(指標銘柄) 16時40分 99*30.75 1.8950% 前営業日終値 99*29.13 1.9230% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*30.00 151*20.00 Tノート先物3月限 123*31.50 123*20.00 米金融・債券市場では、年末に向けたポートフォリオ調整の動きが出たことで、国債 価格が上昇した。ただ年末を控え商いは薄く、市場関係者はこの日の動きは単なる調整で 、市場の方向性を示すものではないとしている。 10年債は15/32高。ジェフェリーズ(ニューヨーク)の短期金融 市場エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「買いは朝方から見られていた」とし「四半 期末、年末を控え圧力が高まっている」可能性があるとしている。 国債価格は上昇したものの、財務省がこの日に実施した5年債入札では応札倍率が2 .36倍と6月以来の低水準となるなど、需要は低調。前日の2年債入札でも需要は鈍く 、応札倍率は2.52倍と、1年ぶりの低水準となった。財務省は28日に280億ドル の7年債入札を実施し、今週予定されている一連の国債入札を締めくくる。 連邦準備理事会(FRB)による国債買い入れの縮小を埋め合わせるため、財務省が 来年から国債入札の規模を拡大させるとの観測から、米国債市場では10月頃から短期債 と中期債が圧力にさらされてきた。TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲ ンナディ・ゴールドバーグ氏は「FRBの利上げ観測のほか、財務省が国債を増発すると の見方から、2年債と5年債はアンダーパフォームしてきた」と指摘。財務省は当初は財 務省証券(TB)、短期債、中期債を中心に増発していくとみられている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -2.00 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.00 (+1.25) (い)