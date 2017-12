[東京 29日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 29 December, 2017 ●海外● ◇イベント ラウテンシュレーガーECB専務理事、欧州銀行監督機構のエンリア議長、バーゼル委員会のイングベス議 長が「バーゼルIII」について講演(フランクフルト) ◇休場 韓国、ブラジル 英国、ドイツ短縮取引 Monday, 01 January, 2018 All Day 日本:元旦 ●海外● ◇イベント トーマス・バーキン氏が米リッチモンド地区連銀総裁に就任 ◇決算予定 ◇休場 米国、英国、カナダ、中国、香港、ブラジル、豪、ニュージーランド、ブラジル Wednesday, 03 January, 2018 ●海外● ◇イベント 19:00 12月12─13日の米FOMC議事要旨発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 04 January, 2018 1020 国庫短期証券の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 18:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション ◇決算予定 ◇休場 Friday, 05 January, 2018 0850 12月マネタリーベース(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 日本:40年利付国債(1月債)の発行予定額等 1030 日本:流動性供給入札 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:流動性供給入札結果 1400 経済3団体 賀詞交歓会 1500 3団体長の記者会見 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Coordinating Conventional and Unconventional Monetary Policies for Macroeconomic Stability" ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 06 January, 2018 ●海外● ◇イベント 15:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が討論会に参加 "Integrating Financial Stability with Monetary Policy" Sunday, 07 January, 2018 ●海外● ◇イベント 13:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "What to Expect From the Lower Bound on Interest Rates: Evidence From Derivatives Prices" Monday, 08 January, 2018 ●海外● ◇イベント 17:40 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 18:35 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が討論会に参加 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 09 January, 2018 1530 経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 15:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁、Q&Aセッションに参加 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 10 January, 2018 ●海外● ◇イベント 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 18:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション ECB理事会(金利発表なし) ◇決算予定 ◇休場 Friday, 12 January, 2018 ●海外● ◇イベント 21:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 欧州自動車ショー(ブリュッセル、21日まで) ◇決算予定 ◇休場 *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here