UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が上昇、ウォンは2年超ぶり高値

(情報を更新しました) [28日 ロイター] - アジア通貨市場では韓国ウォンが2年超 ぶり高値を付けた。米国債利回りの低下を受けドルが下落したことが背 景。きょうはウォンの今年の取引最終日となる。 大半のアジア通貨は上昇している。 ドル指数は0450GMT(日本時間午後1時50分)時点 で0.2%安。 タイバーツTHB-=THが0.5%高と、アジア通貨の上昇を主導。 タイ工業省が発表した11月の製造業生産指数は前年同月比4.23% 上昇し、市場予想を上回った。 台湾ドルは0.4%上昇し、3年超ぶり高値。 一方、インドルピーは下落。1週間超ぶり安値を付けた。 ウォンは0.2%上昇し、2015年4月以来の高値。 年間ベースでは2004年以来の大幅な上昇となる見込み。またアジア で今年最もパフォーマンスのよい通貨となるとみられる。 メイバンクの外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏 は、株式市場への資金流入がウォンを押し上げたと指摘した。ソウル株 式市場の総合株価指数(KOSPI)は0.9%高。 韓国市場は29日は休場となる。 フィリピンペソは6カ月超ぶり高値。このまま上昇が続 けば、6営業日連続での値上がりとなる。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.03 113.34 +0.27 Sing dlr 1.3389 1.3396 +0.05 Taiwan dlr 29.828 29.940 +0.38 Korean won 1072 1074.1 +0.20 Baht 32.620 32.78 +0.49 Peso 49.930 50.04 +0.22 Rupiah 13558 13559 +0.01 Rupee 64.18 64.15 -0.05 Ringgit 4.075 4.081 +0.15 Yuan 6.545 6.5570 +0.18 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.03 117.07 +3.57 Sing dlr 1.3389 1.4490 +8.22 Taiwan dlr 29.828 32.279 +8.22 Korean won 1072 1207.70 +12.66 Baht 32.620 35.80 +9.75 Peso 49.930 49.72 -0.42 Rupiah 13558 13470 -0.65 Rupee 64.180 67.92 +5.83 Ringgit 4.075 4.4845 +10.05 Yuan 6.545 6.9467 +6.13 (」メニューからご覧ください)