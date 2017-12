UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、ポートフォリオ調整一服

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.00 2.7576% 前営業日終値 100*02.00 2.7470% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*12.50 2.4341% 前営業日終値 98*18.50 2.4120% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*15.00 2.2378% 前営業日終値 99*02.75 2.1970% 2年債(指標銘柄) 16時47分 99*29.75 1.9111% 前営業日終値 99*30.50 1.8990% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 152*23.00 152*30.00 限 Tノート先物3月 123*27.00 123*31.50 限 米金融・債券市場では、前日に見られた年末に向けたポートフォリオ調整が一服した ことなどで、国債価格が下落した。 前日はポートフォリオ調整の動きが出たことで国債価格は上昇し、10年債利回りU S10YT=RRは2.407%まで低下していた。シーポート・グローバル・ホールディング ス(ニューヨーク)のマネジング・ディレクター、トム・ディガロマ氏は「実際に月末に なる前に月末特有の買いの大部分が済んでしまった」としている。 この日の取引では市場の方向性を決める大きな要因が見当たらないなか、10年債利 回りは2.436%近辺で推移している。 財務省が実施した280億ドルの7年債入札は応札倍率が2.55倍と、9月以来の 高水準となった。26日の2年債入札、27日の5年債入札はともに需要は低調だった。 2年債と10年債の利回り格差は53ベーシスポイント(bp)にや や拡大。前日は50bpと、2007年10月以来の水準に縮小していた。 来年は連邦準備理事会(FRB)が利上げを継続するなか、財務省がFRBによる国 債買い入れの縮小を埋め合わせるために国債入札の規模を拡大させるとの観測から短期債 と中期債がアンダーパフォームするとみられ、イールドカーブの平坦化は一段と進行する との見方が出ている。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「FRBの利上げ観測、米経済成長、財務省の国債発行規模を踏まえ ると、利回り曲線が一段と平坦化する余地はある」としている。 今週はクリスマスと年末年始に挟まれ、商いは閑散。今年最後の取引となる明日29 日は午後2時までの短縮取引となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 3.00 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -2.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.75 (unch) (い)