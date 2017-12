UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝大半が上昇、台湾ドルは4年ぶり高値

(内容を追加しました。) [29日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が上昇した。 台湾ドルは2013年以来の高値をつけた。 ドル指数は0.01%高とほぼ横ばい。年間ベースでは9% 超下落する見通し。 台湾ドルは一時0.6%上昇し、前日に続き高値を更新し た。年間での上昇は過去最高になる見通し。 人民元は0.3%上昇し、約3カ月ぶり高値をつけた。 マレーシアリンギも続伸。 タイバーツは、この日の11月の貿易統計発表を前に上昇 。10月の貿易収支は16億2000万ドルの黒字だった。 韓国ウォンは28日が最終取引日だった。ウォンの年間 上昇率は12.8%でトップ、マレーシアリンギ(10.6%上昇)が 2位になる見通し。 主要アジア通貨の中で年間ベースでマイナスとなるのは、インドネ シアルピアとフィリピンペソのみで、ルピアのパフォ ーマンスはアジア通貨の中で最悪に、ペソは5年連続でマイナスになる と見込まれている。 シンガポールドル、マレーシアリンギ、タイバーツの今年の 上げは、2010年以降で最大、人民元は、2008年の金融危機以降 で最大、インドルピーはここ10年で最大になる見通し。 0512GMT(日本時間午後2時12分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0512 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.75 112.87 +0.11 Sing dlr 1.3365 1.3375 +0.07 Taiwan dlr 29.846 29.840 -0.02 Korean won* 1071 1074.1 +0.34 Baht 32.610 32.65 +0.12 Peso 50.010 49.98 -0.06 Rupiah 13550 13561 +0.08 Rupee 63.97 64.08 +0.16 Ringgit 4.055 4.065 +0.25 Yuan 6.517 6.5333 +0.25 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.75 117.07 +3.83 Sing dlr 1.3365 1.4490 +8.42 Taiwan dlr 29.846 32.279 +8.15 Korean won* 1070.5 1207.70 +12.82 Baht 32.610 35.80 +9.78 Peso 50.010 49.72 -0.58 Rupiah 13550 13470 -0.59 Rupee 63.970 67.92 +6.17 Ringgit 4.055 4.4845 +10.59 Yuan 6.517 6.9467 +6.59 (」メニューからご覧ください)