UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り横ばい、ＦＯＭＣ議事録で緩やかな利上げ観測根強く

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.00 2.7824% 前営業日終値 98*25.00 2.8100% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*09.50 2.4452% 前営業日終値 98*04.00 2.4650% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*14.25 2.2431% 前営業日終値 99*13.25 2.2500% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.50 1.9313% 前営業日終値 99*29.00 1.9230% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 152*10.00 151*24.00 限 Tノート先物3月 123*25.00 123*22.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りがほぼ変わらず。午後発表された連邦公開市場委 員会(FOMC)議事要旨を受け、市場では連邦準備理事会(FRB)が緩やかな利上げ を継続するとの見方が根強い。 議事要旨では、現在低迷する物価動向の行方を巡る懸念や、最近成立した税制改革法 の消費支出への押し上げ効果などに言及。また財政刺激による物価上昇への影響について 、投資家が考えるほど当局者らは確証を持っていない可能性があることも分かった。 バークレイズ(ニューヨーク)の首席米国エコノミスト、マイケル・ゲイピン氏は「 FOMC会合で2人が反対票を投じたことや一段と確実な政策軌道がみえないなか、失業 率が改善しても物価や賃金が伸びない状況を懸念する参加者が増えているとみる投資家が いたのではないか。ただわたしはそうは思わない」と述べた。 米供給管理協会(ISM)が発表した昨年12月の製造業景気指数は59.7と、市 場の低下予想(58.1)に反し、前月の58.2から上昇した。統計を受け国債利回り は一時2ベーシスポイント(bp)上昇した。製造業部門の一段の拡大は経済成長の底堅 さを裏付け、FRBに利上げ継続の根拠を与えることになる。ただ市場の反応は比較的限 定的だった。 10年債利回りは1.8bp低下し2.447%。30年債 利回りは2.5bp低下の2.785%。2年債利回りは一時1.939%と 9年ぶりの高水準となり、その後は0.8bp低下の1.931%。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net C hange (bps ) U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 3.50 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -1.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -20.75 0.75 (い)