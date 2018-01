UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝総じて下落、バーツとルピアは原油に連れ高

(内容を追加しました) [4日 ロイター] - アジア新興国通貨は、対ドルで総じて小安く推移。好調な米 経済指標に加え、予想よりも米経済にタカ派的な米連邦公開市場委員会(FOMC)議事 要旨の内容を受けてドルが買い戻されたことが背景。 バンク・オブ・シンガポールの為替ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は「きょうの 値動きは主としてドルの反発に主導されている」と指摘した上で、世界経済の回復が引き 続きドルに下押し圧力をかけるため、ドルの反発は短期的で、いずれ衰えると予想。ただ 5日の米雇用統計で強い数字が出れば、「ドルがもう少し強含む可能性がある」と述べた 。 フィリピンペソの対ドル相場は一時0.2%安の49.930ペソと、こ こ3週間余りで最大の下落を見せた。 マレーシアリンギも0.3%下落した。 マレーシアのジョハリ・アブドゥル・ガニ第2財務相は4日、2020年までに財政 を均衡化させるという政府目標は達成できない見通しで、目標達成はさらに2─3年先に なると述べた。 一方、タイバーツとインドネシアルピアは対ドルで各0.2%上伸 。 原油輸出国のタイとインドネシアの経済は、このところの原油価格上昇の恩恵を享受 している。 バンク・オブ・シンガポールのSim Moh Siong氏は「資源国通貨には原油価格高がプ ラスに作用するだろう」と語った。 4日の原油先物相場はアジア時間の取引で2年半ぶりの高値をつけた。イランの反政 府デモ拡大や石油輸出国機構(OPEC)主導の協調減産で需給がタイト化していること が背景。 0437GMT(日本時間午後1時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.620 112.49 -0.12 Sing dlr 1.330 1.3292 -0.06 Taiwan dlr 29.595 29.600 +0.02 Korean won 1065.200 1064.5 -0.07 Baht 32.244 32.3 +0.17 Peso 49.895 49.81 -0.17 Rupiah 13445.000 13473 +0.21 Rupee 63.510 63.53 +0.03 Ringgit 4.017 4.012 -0.12 Yuan 6.507 6.5005 -0.11 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 112.620 112.67 +0.04 Sing dlr 1.330 1.3373 +0.55 Taiwan dlr 29.595 29.848 +0.85 Korean won 1065.200 1070.50 +0.50 Baht 32.244 32.58 +1.04 Peso 49.895 49.93 +0.07 Rupiah 13445.000 13565 +0.89 Rupee 63.510 63.87 +0.57 Ringgit 4.017 4.0440 +0.67 Yuan 6.507 6.5069 -0.01 (覧ください)