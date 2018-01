UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り小幅上昇、雇用統計控え警戒感

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*09.50 2.7847% 前営業日終値 99*10.50 2.7830% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*07.50 2.4525% 前営業日終値 98*09.50 2.4450% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*10.50 2.2682% 前営業日終値 99*13.75 2.2460% 2年債(指標銘柄) 16時12分 99*27.00 1.9555% 前営業日終値 99*28.25 1.9350% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 152*10.00 152*10.00 限 Tノート先物3月 123*21.50 123*25.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇。雇用統計の発表を翌5日に控え警戒 感が広がった。雇用統計は労働市場の一段の改善を示すとみられる一方、賃金の伸びが予 想に届かない可能性を指摘する声も聞かれた。 朝方発表された12月のADP全米雇用報告は、民間部門雇用者数が25万人増と、 3月以来の大きな伸びを示し、エコノミスト予想の19万人増を上回った。統計を受け2 年債利回りは一時9年ぶりの高水準をつける場面もみられた。ただその後は賃 金の伸びを巡る不透明感から国債売りが緩んだという。 翌日発表される12月の雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが19万人と、前月 の22万8000人から鈍化すると予想されている。失業率は横ばいの4.1%となる見 込み。 ソシエテジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部部長、スバドラ・ラジャパ氏は 「雇用統計を控え多少警戒感が広がった。焦点は平均時給で、賃金上昇の兆しがみられる か注目される」と述べた。 ADP報告や前日の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受け、期間が短めの 債券に売り圧力がかかった。CMEグループのFEDウオッチによると、ADP報告を受 け、フェデラル・ファンド(FF)金利が織り込む3月の利上げ確率は73%と前日終盤 の68%から上昇した。 2年債利回りは一時1.976%と、2008年10月以来の高水準をつ けた。その後は1.960%で推移。5年債は2.270%。5年債と30年 債の利回り格差は51.6ベーシスポイント(bp)に縮小した。10年債 利回りは2.454%と、朝方つけた2.485%から低下。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 4.25 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -20.50 0.00 (い)