UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝上昇、世界的なリスクオンが継続

(内容を追加しました) [5日 ロイター] - 5日のアジア新興国通貨は上昇。世界的なリスクオンムード が継続したほか、ドル安が寄与した。フィリピンペソは約半年ぶりの高値となった。 アジア株は最高値に接近。ユーロは対ドルで3年ぶりの高値水準を維持した。 DBSは調査メモで「世界的なリフレトレードが新年相場における株高、コモディテ ィー高、通貨高を一段と押し上げている」と指摘。「アジア市場でのリフレシナリオが東 南アジア通貨の上昇につながった」との見方を示した。 ドル指数は下落。米雇用関連指標は予想を上回ったが、ドル買いにはつながら ず、ドル安が各アジア通貨の追い風となった。 フィリピンペソが対ドルで0.2%高の49.705ペソと、2017年 6月以来の高値水準となった。 フィリピン統計局が発表した昨年のインフレ率は3.2%となり、中央銀行の目標の 範囲内に収まった。 ペソは前週末比0.4%高となっている。 スポット市場の人民元は対ドルで約0.2%高となり、約4カ月ぶりの高 値。人民銀行がこの日の基準値を2016年5月以来の元高水準に設定した。 人民元も前週末から0.4%上昇している。 マレーシアリンギは5日のアジア新興国通貨の中で最も上昇。対ドルで約0. 3%高の3.991リンギとなった。 原油高を追い風に2016年8月以降で初めて心理的節目の4リンギを突破した。 マレーシア貿易産業省が発表した11月の貿易統計で輸出の伸び率が予想を上回り、 同国経済が安定していることが示唆された。 0443GMT(日本時間午後1時43分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0443 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.870 112.74 -0.12 Sing dlr 1.327 1.3276 +0.08 Taiwan dlr 29.518 29.590 +0.24 Korean won 1061.400 1062.2 +0.08 Baht 32.159 32.22 +0.19 Peso 49.720 49.82 +0.20 Rupiah 13407.000 13422 +0.11 Rupee 63.333 63.40 +0.11 Ringgit 3.994 4.005 +0.28 Yuan 6.481 6.4940 +0.20 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 112.870 112.67 -0.18 Sing dlr 1.327 1.3373 +0.81 Taiwan dlr 29.518 29.848 +1.12 Korean won 1061.400 1070.50 +0.86 Baht 32.159 32.58 +1.31 Peso 49.720 49.93 +0.42 Rupiah 13407.000 13565 +1.18 Rupee 63.333 63.87 +0.85 Ringgit 3.994 4.0440 +1.25 Yuan 6.481 6.5069 +0.40 (覧ください)