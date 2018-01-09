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10日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 9, 2018 / 6:01 AM / 19 hours ago更新

10日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (1月10日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
     
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　１０年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　１０年利付国債の入札結果
1515　１０年利付国債の第II非価格競争入札結結果
    
    決算：イオン（３―１１月期）
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
    
１月１０日（水）
01:30    中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec            
10~15Jan　中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Dec             
10~15Jan　中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Dec            
00:30    豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Dec             
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov           
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Nov           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Nov             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:30    米：輸出入物価（労働省） Dec            
15:00    米：卸売在庫（商務省） Nov             
    
◇イベント
14:00    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加
14:10    カプラン米ダラス地区連銀総裁が論会に参加
15:15     カプラン米ダラス地区連銀総裁が論会に参加
18:00    米財務省１０年債入札
18:30    ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション

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