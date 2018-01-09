10日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月10日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結結果 決算：イオン（３―１１月期） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１０日（水） 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Dec 10~15Jan 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Dec 10~15Jan 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Dec 00:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Dec 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Nov 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Nov 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Nov 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：輸出入物価（労働省） Dec 15:00 米：卸売在庫（商務省） Nov ◇イベント 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が討論会に参加 14:10 カプラン米ダラス地区連銀総裁が論会に参加 15:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁が論会に参加 18:00 米財務省１０年債入札 18:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策についてプレゼンテーション