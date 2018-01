UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝小動き、フィリピンペソは約3週間ぶり安値

(内容を追加しました) [9日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が小動き。フィ リピンペソは約3週間ぶり安値をつけた。 ここ1カ月ほどのユーロ高に利食い売りが出たことから、ドルは主 要通貨に対して約1週間ぶり高値をつけた。 ミズホ・バンクのシニアエコノミスト、Vishnu Varathan氏は、こ こ数週間、米ドル安を受けて大半のアジア通貨は堅調だったが、そのト レンドが反転したようだと語った。 フィリピンペソの下げが目立ち、対ドルで0.2%下げ 、3週間ぶり安値をつけた。 インドルピーは0.1%高。インドネシアルピアも 小幅上昇した。 台湾ドルは横ばい。8日に発表された2017年12月の 台湾輸出は過去最高となった。 マレーシアリンギは0.1%安。原油価格の上昇を受けてリ ンギは年初からアジア通貨の中でも最も上昇している。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0510 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.590 113.08 +0.44 Sing dlr 1.332 1.3321 +0.00 Taiwan dlr 29.520 29.523 +0.01 Korean won 1065.900 1066 +0.01 Baht 32.205 32.22 +0.05 Peso 50.260 50.15 -0.22 Rupiah 13420.000 13426 +0.04 Rupee 63.463 63.51 +0.07 Ringgit 3.998 3.995 -0.08 Yuan 6.502 6.4984 -0.06 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 112.590 112.67 +0.07 Sing dlr 1.332 1.3373 +0.39 Taiwan dlr 29.520 29.848 +1.11 Korean won 1065.900 1070.50 +0.43 Baht 32.205 32.58 +1.16 Peso 50.260 49.93 -0.66 Rupiah 13420.000 13565 +1.08 Rupee 63.463 63.87 +0.64 Ringgit 3.998 4.0440 +1.15 Yuan 6.502 6.5069 +0.08 (」メニューからご覧ください)