UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り10カ月ぶり高水準、日銀の超長期債買入減額などで

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*05.00 2.8928% 前営業日終値 98*22.00 2.8150% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*12.50 2.5512% 前営業日終値 97*31.50 2.4820% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*01.50 2.3290% 前営業日終値 99*07.75 2.2870% 2年債(指標銘柄) 16時41分 99*26.00 1.9723% 前営業日終値 99*26.75 1.9600% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*07.00 151*23.00 限 Tノート先物3月 123*01.50 123*15.50 限 米金融・債券市場では、10年債利回りが上昇し10カ月ぶり高水準を つけた。日銀が超長期債を対象とした国債買い入れを減額したことで、緩和的な金融政策 が修正されるとの思惑が広がった。 日銀が通告した国債買い入れオペでは「残存10年超25年以下」と「残存25年超 」の買い入れ額がそれぞれ100億円減額された。 ナットウエスト・マーケッツ(コネティカット州)の米州戦略部部長、ジョン・ブリ ッグス氏は「日銀の政策変更が差し迫っているとは限らないが、とりわけ主要中銀の金融 政策運営を巡って、投資家が非常に神経質になっていることは確かだ」と述べた。 社債発行も利回りの上昇圧力になったもよう。この日は電力のセンプラ・エナジー<S RE.N>や保険のアテネ・ホールディングなどが社債を売却した。IFRによると、 前日の高格付け社債の売却額は90億ドル超に達した。 TD証券(ニューヨーク)の国際金利戦略部部長、プリヤ・ミスラ氏は「1月は通常 、投資適格社債の発行が膨らむが、今週もそうした動きが垣間見られる。デュレーション の拡大がベアスティープ化につながっている」と述べた。 株高も国債売りの要因となった可能性がある。 午後行われた240億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが2.080%と、20 07年5月以来の高水準となった。応札倍率は3.13倍。昨年12月時点では3.15 倍。相場への影響は限定的だった。翌10日には10年債200億ドル、11日には30 年債120億ドルの入札が行われる。 10年債利回りは2.546%と、昨年3月15日以来の高水準。3年 債利回りは2.074%と2007年の発行再開以降で最高を記録した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 4.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -1.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 -0.50 (い)