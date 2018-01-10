11日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月11日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月末外貨準備高（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1400 １１月消費活動指数（日銀） 1400 １１月景気動向指数（内閣府） 決算：セブン＆アイ・ホールディングス（３―１１月）、ファーストリテイリング（９―１１月） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１１日（木） 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Nov 09:00 独：ＧＤＰ（年間） 10:00 ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Nov 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：卸売物価指数（労働省） Dec 19:00 米：財政収支（財務省） Dec ◇イベント 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 20:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が基調講演 "U.S. Economic Outlook: What's In Store For 2018" ＥＣＢ理事会議事要旨（１２月開催分）