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11日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 10, 2018 / 6:08 AM / in 8 hours

11日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (1月11日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
     
0850　１２月末外貨準備高（財務省）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　３０年利付国債（１月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1330　生活意識に関するアンケート調査（日銀）
1400　１１月消費活動指数（日銀）
1400　１１月景気動向指数（内閣府）

　決算：セブン＆アイ・ホールディングス（３―１１月）、ファーストリテイリング（９―１１月）
    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
    
１月１１日（木）
00:30    豪：小売売上高（連邦統計局） Nov            
09:00    独：ＧＤＰ（年間）              
10:00    ユーロ圏：鉱工業生産（統計局） Nov           
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：卸売物価指数（労働省） Dec             
19:00    米：財政収支（財務省） Dec             
◇イベント
16:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
18:00    米財務省３０年債入札
20:30    ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が基調講演
    　　"U.S. Economic Outlook: What's In Store For 2018"
ＥＣＢ理事会議事要旨（１２月開催分）

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