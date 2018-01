11日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月11日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 12月末外貨準備高(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 30年利付国債(1月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 生活意識に関するアンケート調査(日銀) 1400 11月消費活動指数(日銀) 1400 11月景気動向指数(内閣府) 決算:セブン&アイ・ホールディングス(3―11月)、ファーストリテイリング(9―11月) ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 1月11日(木) 00:30 豪:小売売上高(連邦統計局) Nov 09:00 独:GDP(年間) 10:00 ユーロ圏:鉱工業生産(統計局) Nov 13:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 13:30 米:卸売物価指数(労働省) Dec 19:00 米:財政収支(財務省) Dec ◇イベント 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 20:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が基調講演 "U.S. Economic Outlook: What's In Store For 2018" ECB理事会議事要旨(12月開催分)