UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り3月以来の高水準、中国が米債購入縮小を検討との報道で

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時03分 97*01.00 2.8992% 前営業日終値 97*08.50 2.8870% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*10.50 2.5586% 前営業日終値 97*14.00 2.5460% 5年債(指標銘柄) 16時54分 99*01.25 2.3308% 前営業日終値 99*02.25 2.3240% 2年債(指標銘柄) 17時00分 99*25.75 1.9765% 前営業日終値 99*26.25 1.9680% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*02.00 150*07.00 限 Tノート先物3月 123*00.00 123*01.50 限 米金融・債券市場では、指標10年債利回りが急伸し、10カ月ぶり高 水準をつけた。中国当局が米国債の購入縮小もしくは停止を検討しているとのブルームバ ーグの報道が材料視された。 ブルームバーグによると、中国当局者は他の資産と比べ米債市場への投資妙味は薄れ ているとしたほか、米中貿易の緊張も背景にあると述べた。 中国は世界最大の米債保有国で、米財務省によると、昨年10月時点の米債保有額は 1兆1900億ドルとなっている。 アナリストの間からは、中国の動きは政策主導による決定ではなく、政治的なシグナ ルである可能性があるとの声が聞かれた。 また、ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席インカムストラテジスト、ガイ・ル バス氏は「中国が米債を保有しているのは、米国との貿易によって獲得したドルを投資し ているからだ。米国との貿易を続ける限り、中国はドルを何らかの資産に投資する必要が ある」と語った。 終盤の取引で、10年債利回りは2.564%。一時は3月15日以来の水準となる 2.597%に上昇した。 午後に入り実施された200億ドルの10年債リオープン入札に旺盛な需要が集まっ たことで、10年債利回りは上げ幅を縮小した。 同入札での最高落札利回りは2.579%と、2014年7月以来の高水準に達し、 応札倍率は2.69倍で、2016年6月以来の高水準となった。 ジェフェリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「主に ショートカバーが入ったことで、入札が好調となった可能性がある」と述べた。 2・10年債利回り格差は58.6ベーシスポイント(bp)と、一 時つけていた62.4bpから縮小した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 19.25 -0.25 spread U.S. 3-year dollar swap 17.75 -1.25 spread U.S. 5-year dollar swap 4.00 0.00 spread U.S. 10-year dollar swap -2.00 -0.50 spread U.S. 30-year dollar swap -21.75 -1.00 spread (い)