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12日の国内・海外経済指標と行事予定
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#東京外為市場ニュース
January 11, 2018 / 6:24 AM / in 12 hours

12日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (1月12日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　１１月国際収支（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース） 
0850　１２月貸出・預金動向（日銀）
0920　閣議、閣議後会見
1030　４０年利付国債の入札発行 
1245　４０年利付国債の入札結果
1400　１２月景気ウオッチャー調査（内閣府）
1515　４０年利付国債の第II非価格競争入札結果

    　　　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
    
１月１２日（金）
    
中国：貿易統計 Dec            
12~19Jan　中国：対中国海外直接投資（商務省） Dec            
13:30    米：消費者物価指数（労働省） Dec            
13:30    米：小売売上高（商務省） Dec            
15:00    米：企業在庫（商務省） Nov             
    
◇イベント
21:15　ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演
    
◇決算予定  
BMO    JPM.N    JPMorgan Chase & Co    Q4 2017 JPMorgan Chase & Co Earnings Release
BMO    BLK.N    BlackRock Inc    Q4 2017 BlackRock Inc Earnings Release
08:00    WFC.N    Wells Fargo & Co    Q4 2017 Wells Fargo & Co Earnings Release

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