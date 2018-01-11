12日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月12日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １１月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１２月中：指定報告機関ベース） 0850 １２月貸出・預金動向（日銀） 0920 閣議、閣議後会見 1030 ４０年利付国債の入札発行 1245 ４０年利付国債の入札結果 1400 １２月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1515 ４０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１２日（金） 中国：貿易統計 Dec 12~19Jan 中国：対中国海外直接投資（商務省） Dec 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Dec 13:30 米：小売売上高（商務省） Dec 15:00 米：企業在庫（商務省） Nov ◇イベント 21:15 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇決算予定 BMO JPM.N JPMorgan Chase & Co Q4 2017 JPMorgan Chase & Co Earnings Release BMO BLK.N BlackRock Inc Q4 2017 BlackRock Inc Earnings Release 08:00 WFC.N Wells Fargo & Co Q4 2017 Wells Fargo & Co Earnings Release