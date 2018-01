UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、中国が米債投資見直し巡る報道を否定

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*21.00 2.8673% 前営業日終値 97*06.00 2.8910% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*16.50 2.5367% 前営業日終値 97*13.00 2.5490% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*02.25 2.3242% 前営業日終値 99*01.75 2.3270% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.50 1.9806% 前営業日終値 99*26.00 1.9720% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*14.00 150*02.00 Tノート先物3月限 123*04.00 123*00.00 米金融・債券市場では、国債利回りが低下。中国が米債投資見直しを巡る報道を否定 したことで、安心感が広がった。 ブルームバーグは前日、中国当局が米国債購入の縮小または停止を検討していると報 道。中国国家外為管理局(SAFE)は同報道について、誤った情報を基にした可能性が あるとしたうえで、同国は外貨準備の投資を多様化させており、「外為資産の全体的な安 全性を守るとともに、資産価値の保全・拡大」に役立てようとしていると説明した。 終盤の取引で、指標10年債は6/32高、利回りは2.53%。前日 はブルームバーグの報道が懸念を誘い、利回りは10カ月ぶりの水準に上昇していた。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は、債 券相場の動きは「市場が米債の購入先を巡り神経を尖らせていることを浮き彫りにした」 と述べた。 ただ、欧州中央銀行(ECB)が公表した12月理事会の議事要旨を受けて、利回り は下げ渋った。要旨からは、ECBが2018年の早い時期に政策指針を微調整する可能 性があることが明らかとなった。 こうした中、午後に入り実施された120億ドルの30年債リオープン入札は堅調な 結果となった。 ファンドマネジャーや外国中銀を含む間接入札者の落札比率は71.49%で、過去 最高に達した。落札利回りも、入札前取引(WI)の水準を2ベーシスポイント(bp) 超下回った。 朝方発表された12月の米卸売物価指数(PPI)・最終需要の総合指数は前月比0 .1%低下し、2016年8月以来のマイナスとなった。 市場の注目は12日発表の12月の米消費者物価指数(CPI)にシフトしている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -1.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -21.00 (+0.50) (い)