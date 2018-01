再送-イベントダイアリー

(誤字を修正して再送します)

[東京 12日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Friday, 12 January, 2018 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(12月中・週次指定報告機関ベース) 1030 40年利付国債の入札発行 1245 40年利付国債の入札結果 1515 40年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 2115 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演

◇決算予定 JPMorgan Chase & Co Q4 2017 BlackRock Inc Q4 2017 Wells Fargo & Co Q4 2017

◇休場

Saturday, 13 January, 2018 北米自動車ショー開幕(28日まで、デトロイト)

Monday, 15 January, 2018 1030 流動性供給入札の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 米国(キング牧師生誕日)

Tuesday, 16 January, 2018 1030 5年利付国債の入札発行 1245 5年利付国債の入札結果 1330 11月第3次産業活動指数 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場

Wednesday, 17 January, 2018 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 1500 カナダ中銀金利発表 1900 米地区連銀経済報告 2000 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とカプラン米ダラス地区連銀総裁が討論会に参加

テーマ現在の経済情勢と金融政策 2130 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融政策のコミュニケーションにつ いて講演 ◇決算予定 バンク・オブ・アメリカ、USバンコープ ◇休場

Thursday, 18 January, 2018 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 20年利付国債(1月債)の発行予定額等 1030 30年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 30年利付国債の入札結果 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント インドネシア中銀金利発表 トルコ中銀金利発表 韓国中銀金利発表 1300 南ア中銀金利発表 1600 米財務省変動金利2年債入札条件 1600 米財務省2年・5年・7年債入札条件 1800 米財務省インフレ指数連動10年債入札 ◇決算予定 ◇休場

Friday, 19 January, 2018 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場

Saturday, 20 January, 2018 トランプ米大統領就任1年

Monday, 22 January, 2018 0800 1月ロイター短観 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合

◇決算予定 ◇休場

Tuesday, 23 January, 2018 0800 1月ロイター企業調査 ●海外分● ◇イベント ダボス会議開幕(26日まで) NAFTA再交渉第6回会合(28日まで、カナダ・モントリオール) 1800 米財務省2年債入札

◇決算予定 ◇休場

Thursday, 25 January, 2018 ●海外分● ◇イベント マレーシア中銀金利発表 1245 ECB理事会(金利発表) 1330 ECB記者会見 1800 米財務省7年債入札

◇決算予定 ◇休場

Friday, 26 January, 2018 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 豪(オーストラリアデー)、インド

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

