UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝総じて上昇、ウォンやリンギが主導

(内容を追加しました) [12日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇した。ド ルが12月米卸売物価指数(PPI)の下落やタカ派的な欧州中央銀行 (ECB)理事会議事要旨を受けて、広範な通貨に対して売られたこと が背景。 ユーロの対ドル相場は、議事要旨でECBが今年初めに政策メッセ ージの微調整に着手する可能性が浮上したことに反応して上昇。 一方、12月米PPIは前月比0.1%下落した。マイナスになる のは16年8月以来、1年4カ月ぶりだった。 アクシトレーダーの首席市場ストラテジスト、グレッグ・マッケン ナ氏は「ややタカ派寄りのECB議事要旨とPPIの大幅な予想下振れ がドルを大きく押し下げた」と指摘した。 韓国ウォンが対ドルで0.8%上昇し、アジア通貨の上 げを主導。ただウォンは週間ベースではここ5週間で初めて下落する見 通し。 マレーシアリンギは0.4%高。週間では0.6%上昇へ。 インドルピーはインフレ統計の発表を控えて0.2%上昇。 タイバーツは0.3%高。週間では1%上昇し、他のアジ ア通貨をアウトパフォームする見込み。 タイ投資委員会は12日、今年の内外企業からの投資案件申請額が 7200億バーツ(225億6000万ドル)に達し、2017年から 12%増加するとの見通しを示した。 スコシアバンクのアジア新興国担当為替ストラテジスト、Qi Gao氏 は、タイの堅調なファンダメンタルズ(経済の基礎的諸条件)と債券市 場への継続的な資金流入が引き続きバーツ高を支援するとみている。 人民元は0.3%高。中国税関総署が発表した2017 年12月の貿易統計では輸出が予想を上回り、貿易黒字は2016年1 月以来の高水準となった。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0620 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.240 111.24 +0.00 Sing dlr 1.328 1.3292 +0.08 Taiwan dlr 29.599 29.605 +0.02 Korean won 1064.000 1072 +0.75 Baht 31.900 32 +0.31 Peso 50.300 50.36 +0.12 Rupiah 13360.000 13397 +0.28 Rupee 63.530 63.66 +0.20 Ringgit 3.970 3.985 +0.38 Yuan 6.478 6.4978 +0.31 Change so far Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 111.250 112.67 +1.28 Sing dlr 1.328 1.3373 +0.69 Taiwan dlr 29.599 29.848 +0.84 Korean won 1064.000 1070.50 +0.61 Baht 31.900 32.58 +2.13 Peso 50.300 49.93 -0.74 Rupiah 13360.000 13565 +1.53 Rupee 63.530 63.87 +0.54 Ringgit 3.970 4.0440 +1.86 Yuan 6.478 6.5069 +0.45 (」メニューからご覧ください)