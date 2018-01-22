23日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月２３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目）、１月展望リポート 0800 １月ロイター企業調査 0800 経団連と連合の懇談会 0850 １月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） 0900 １１月毎月勤労統計確報（厚生労働省） 1030 ２年利付国債（２月債）の発行予定額等 1400 １２月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 １２月の百貨店売上高 1530 黒田日銀総裁会見 決算：東京製鉄、安川電 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２３日（火） 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q4 09:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Dec 10:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jan ◇イベント 15:00 米上院銀行委員会でＦＲＢ候補マービン・グッドフレンド氏の指名公聴会 18:00 米財務省２年債入札 23:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ ダボス会議開幕（２６日まで） ＥＵ財務相会合 ＮＡＦＴＡ再交渉第６回会合（２９日まで、カナダ・モントリオール） ◇決算予定 Ｊ＆Ｊ、Ｐ＆Ｇ、ベライゾン