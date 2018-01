再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、つなぎ予算巡る上院指導部合意受け

(2段落目の余分な語句を削除して再送しました) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 96*22.00 2.9170% 柄) 前営業日終値 96*25.00 2.9120% 10年債(指標銘柄 17時05分 96*16.50 2.6556% ) 前営業日終値 96*21.00 2.6390% 5年債(指標銘柄 17時05分 98*15.50 2.4527% ) 前営業日終値 98*18.00 2.4360% 2年債(指標銘柄 17時05分 99*20.25 2.0691% ) 前営業日終値 99*20.75 2.0610% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*22.00 149*00.00 Tノート先物3月限 122*03.00 122*09.00 米金融・債券市場では、米つなぎ予算を巡り議会上院指導部が合意したと伝わったこ とで、国債利回りが上昇した。 10年債利回りは一時3年半ぶり、2年債利回りは一時9年 ぶりの高水準を付けた。利回りは上昇したものの、変動幅は2年債利回りが2ベーシスポ イント(bp)、10年債が4bpと小幅にとどまり、債券市場の動きは抑制されていた 。 SEIインベストメンツ(ペンシルバニア州)のグローバル債券マネジメント部門責 任者のショーン・シムコ氏は「市場では(連邦予算失効による政府機関閉鎖は)日々の政 府運営のちょっとした支障に過ぎないと見なされている。大きな視点から見た経済やイン フレ状況が引き続き市場の動意となる」としている。 10年債利回りは一時2.672%と、2014年7月以来の水準に上昇。午後の取 引では2.665%に戻したものの、前週末終盤の2.639%はなお上回っている。 2年債利回りは一時2.082%と、2008年9月以来の水準に上昇。その後は2 .073%となっている。 今週は26日発表の第4・四半期国内総生産(GDP)統計速報値まで主な経済指標 の発表はない。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.00 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 4.25 -1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -11.50 -0.75 (い)