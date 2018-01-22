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#東京外為市場ニュース
January 22, 2018 / 11:24 PM / 7 hours ago更新

再送-23日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (情報を追加しました。)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
    　日銀金融政策決定会合（２日目）、１月展望リポート
    
0800　１月ロイター企業調査
0800　経団連と連合の懇談会
0850　１月主要銀行貸出アンケート調査（日銀）
0900　１１月毎月勤労統計確報（厚生労働省）
1000　閣議、閣議後会見
1030　２年利付国債（２月債）の発行予定額等
1400　１２月粗鋼生産速報（鉄連）
1430　１２月の百貨店売上高
1520　経済財政諮問会議
1530　黒田日銀総裁会見
1620　茂木経済財政相会見
    
    決算：東京製鉄、安川電
  　　
    　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                       
            
１月２３日（火）
02:00    フィリピン：ＧＤＰ Q4            
09:30    英：公的部門純借入額（国立統計局） Dec             
10:00    独：景気期待指数（ＺＥＷ） Jan             
13:55    米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e             
15:00    米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jan            
　
◇イベント
15:00　米上院銀行委員会でＦＲＢ候補マービン・グッドフレンド氏の指名公聴会
18:00    米財務省２年債入札
23:30    エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ
ダボス会議開幕（２６日まで）
ＥＵ財務相会合
ＮＡＦＴＡ再交渉第６回会合（２９日まで、カナダ・モントリオール）
　
◇決算予定     
Ｊ＆Ｊ、Ｐ＆Ｇ、ベライゾン

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