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#東京外為市場ニュース
January 23, 2018 / 6:04 AM / 13 hours ago更新

24日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１月２４日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
     
0850　１２月貿易統計（財務省）
1300　衆院本会議（代表質問）
1400　１月経済・物価情勢の展望全文（日銀）
1400　１２月実質輸出入の動向（日銀）
1400　１１月景気動向指数改定値（内閣府）
    
     決算：日本電産
　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１月２４日（水）
08:00    仏：総合ＰＭＩ速報値 Jan             
08:00    仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan             
08:00    仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jan             
08:30    独：総合ＰＭＩ速報値 Jan             
08:30    独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan             
08:30    独：製造業ＰＭＩ速報値 Jan             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jan             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jan             
09:30    英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Nov             
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
14:00    米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Nov             
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan             
14:45    米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan             
14:45    米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan             
15:00    米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Dec            
◇イベント
18:00    米財務省変動金利２年債入札
18:00    米財務省５年債入札
    
◇決算予定   
ＧＥ、フォード・モーター

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