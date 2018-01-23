24日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月２４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月貿易統計（財務省） 1300 衆院本会議（代表質問） 1400 １月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1400 １２月実質輸出入の動向（日銀） 1400 １１月景気動向指数改定値（内閣府） 決算：日本電産 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２４日（水） 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Jan 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jan 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Nov 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Nov 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 14:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 15:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Dec ◇イベント 18:00 米財務省変動金利２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 ◇決算予定 ＧＥ、フォード・モーター