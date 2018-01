UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝上昇、米ドルが3年ぶり安値に下落

(内容を更新しました) [23日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が対米ドルで上昇した。3日間に及んだ米 国政府機関の一部閉鎖が解除された後、ドルは下げ幅を 縮めたが、引き続き約3年ぶりの安値圏にある。 主要6通貨に対するドル指数は90.36と 、1月17日の安値から近い水準にある。 台湾ドルは1.1%高と、2013年1月 25日以来の高値。 インドネシアルピアは0.3%高。マレー シアリンギは3営業日続伸の0.2%高。 インドルピーは0.2%高。 タイバーツは0.1%高と5営業日続伸。 2014年8月28日以来の高値。 半面、フィリピンペソは0.5%安。2 カ月ぶりの安値。この日発表された第4・四半期のフィ リピン国内総生産(GDP)は前年比6.6%増加し、 予想(6.7%増)を小幅下回った。 ウォンは0.2%安と、1週間ぶり安値 。 OANDAのアジア太平洋地域トレーディング部門 責任者、スティーブン・イネス氏は「米トランプ政権は 、太陽光発電の拡大に貢献していた安価な太陽光パネル に対し、関税を課した。アジア新興国市場の多くが輸出 主導型の経済であり、これによってセンチメントが悪化 する恐れがある」と予想。「望ましくない関税に対し、 中国と韓国の市場から即座に反応がみられた」と述べた 。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.790 110.91 +0.11 Sing dlr 1.318 1.3187 +0.03 Taiwan dlr 29.259 29.432 +0.59 Korean won 1071.300 1070.1 -0.11 Baht 31.810 31.84 +0.09 Peso 51.090 50.835 -0.50 Rupiah 13318.000 13347 +0.22 Rupee 63.785 63.87 +0.13 Ringgit 3.926 3.933 +0.18 Yuan 6.399 6.4050 +0.10 Change in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 110.790 112.67 +1.70 Sing dlr 1.318 1.3373 +1.44 Taiwan dlr 29.259 29.848 +2.01 Korean won 1071.300 1070.50 -0.07 Baht 31.810 32.58 +2.42 Peso 51.090 49.93 -2.27 Rupiah 13318.000 13565 +1.85 Rupee 63.785 63.87 +0.13 Ringgit 3.926 4.0440 +3.01 Yuan 6.399 6.5069 +1.69 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most Asian currencies climb as dollar ho vers near 3-year low UPDATE 2-第4四半期のフィリピンGDP、前年比+6.6% 予想小幅下回る ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (関連コンテンツ」メニューからご覧ください)