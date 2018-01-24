25日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月２５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 衆議院・参議院本会議（代表質問） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 １２月のスーパー売上高 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２５日（木） 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q4 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Feb 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Jan 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Dec 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Dec ◇イベント 07:00 マレーシア：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 18:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 スターバックス、キャタピラー、インテル ◇休場 ブラジル（サンパウロ記念日）