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#東京外為市場ニュース
January 24, 2018 / 5:41 AM / a day ago更新

25日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１月２５日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
    　衆議院・参議院本会議（代表質問）
     
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２０年利付国債の入札発行
1030　１０年利付国債（２月債）の発行予定額等
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　２０年利付国債の入札結果
1400　１２月のスーパー売上高
1515　２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
       
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１月２５日（木）
23:00    韓国：ＧＤＰ速報値 Q4             
07:00    独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Feb             
09:00    独：ＩＦＯ業況指数 Jan             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
15:00    米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Dec             
15:00    米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Dec             
◇イベント
07:00　マレーシア：中銀金利発表              
09:00    ノルウェー：中銀金利発表              
12:45    ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec             
13:30    ＥＣＢ記者会見
18:00    米財務省７年債入札
    
◇決算予定   
スターバックス、キャタピラー、インテル
      
◇休場
ブラジル（サンパウロ記念日）

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