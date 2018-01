UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝大半が上昇、米ドルの下落で

(内容を更新しました) [24日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が対米ドルで上昇した。ドルは主要通貨に 対して下げ幅を拡大し、3年ぶり安値を更新した。 主要6通貨に対するドル指数は2014年1 2月以来初めて、90を割り込んだ。 マッコーリー銀行(シンガポール)の戦略・債券・ 為替責任者、Nizam Idris氏はアジア通貨の上昇について 「特定の通貨に対する特定の理由を見いだせなかった。 大半のアジア通貨に対してドルが広範に下落したためだ ろう」との見方を示した。 台湾ドルは0.6%高、タイバーツTHB=TH は5営業日続伸し一時0.4%高と、4年以上ぶり高値 。 マレーシアリンギは4営業日続伸し、0. 2%高。約2年ぶり高値。フィリピンペソは 0.3%高。 インドルピーは0.2%高。シンガポール ドルは0.2%上昇し3年ぶり高値。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.910 110.29 +0.35 Sing dlr 1.315 1.3169 +0.16 Taiwan dlr 29.260 29.402 +0.49 Korean won 1069.300 1070.2 +0.08 Baht 31.704 31.83 +0.40 Peso 51.010 51.1 +0.18 Rupiah 13323.000 13320 -0.02 Rupee 63.643 63.77 +0.20 Ringgit 3.915 3.925 +0.26 Yuan 6.391 6.4084 +0.28 Change in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.910 112.67 +2.51 Sing dlr 1.315 1.3373 +1.71 Taiwan dlr 29.260 29.848 +2.01 Korean won 1069.300 1070.50 +0.11 Baht 31.704 32.58 +2.76 Peso 51.010 49.93 -2.12 Rupiah 13323.000 13565 +1.82 Rupee 63.643 63.87 +0.36 Ringgit 3.915 4.0440 +3.30 Yuan 6.391 6.5069 +1.82 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most currencies firm, dollar index slips to 3-year low ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (関連コンテンツ」メニューからご覧ください)