UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、米財務長官のドル安発言受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 96*13.50 2.9307% ) 前営業日終値 96*31.50 2.9020% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*18.50 2.6484% 前営業日終値 96*25.50 2.6220% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*17.75 2.4377% 前営業日終値 98*20.50 2.4190% 2年債(指標銘柄) 16時44分 99*27.00 2.0801% 前営業日終値 99*28.38 2.0590% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 148*15.00 149*07.00 Tノート先物3月限 122*06.50 122*13.50 米金融・債券市場では、ムニューシン米財務長官がドル安は米国にとって望ましいとの見解を示したこ とを受けて国債価格が下落した。 世界経済フォーラム年次総会(WEF、ダボス会議)に出席しているムニューシン財務長官は、ドル安 は米国にとって恩恵になるとの見解を表明。同発言を受け、ここ数カ月にわたり既に軟調だったドルは急落 。これに伴い米国債にも売りが出て、10年債利回りと2年債利回りが上昇したほか、30年債利回りは3 カ月半ぶりの高水準を付けた。 FTNフィナンシャル(テネシー州メンフィス)の金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「ドルに 関する政権側のこうした政策が持続すれば、米国債の購入に関心を示していた海外投資家が買いを思いとど まる可能性がある」としている。 ただ、アナリストらによると、ムニューシン長官の発言だけがこの日の売り材料だったわけではない。 ボーゲル氏は、日銀が23日までに開いた金融政策決定会合で現行政策の維持を決定し、黒田東彦総裁 が現在の大規模な金融緩和を継続する姿勢をあらためて強調したことを受けた価格の上昇が反転したと指摘 、「日銀の決定によるインパクトが薄れた」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.652%と、前日終盤の2.622%から上昇した。3 0年債利回りは一時2.956%と、3カ月半ぶりの水準に上昇。その後は2.933%とな っている。前日終盤は2.902%だった。 米財務省が実施した340億ドルの5年債入札は、最高落札利回りが2.434%と、2010年4月 以来の高水準となった。応札倍率は2.48倍で、昨年9月以来の高水準を記録した。 25日に開かれる欧州中央銀行(ECB)理事会が注目される。ロイターは前週、関係筋の情報として 、1月の理事会では資産買い入れを続けるというガイダンスを取り下げる可能性は低く、ガイダンスの変更 は最新の経済見通しが明らかになる3月となる可能性が高いと報じた。 トランプ大統領が26日に行うダボスでの演説にも関心が集まっている。TDセキュリティーズの金利 ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「トランプ大統領がダボスでどのような『米国第一主義 』政策を打ち出すのか注目される」とし、貿易戦争を仕掛けてくることがリスクとの見解を示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 -1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread 2.25 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 -1.25 (