FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
外国為替
株式市場
外国為替フォーラム
仮想通貨
北朝鮮
トランプ政権
オピニオン
経済・政策
テクノロジー
世界のこぼれ話
写真
国内
#東京外為市場ニュース
January 25, 2018 / 5:27 AM / 15 hours ago更新

26日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (１月２６日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　 日仏外務・防衛担当閣僚会議（２＋２）
　　 参議院本会議（代表質問）    
    
0830　１２月全国・１月東京都区部消費者物価（総務省）
0850　日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月２０・２１日分）
0850　１２月企業向けサービス価格指数（日銀）
0920　閣議、閣議後会見
    
    決算：ファナック、信越化
    市場変更　トリケミカル研究所        が東証１部に　ジャスダックから   
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１月２６日（金）
09:00    ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Dec           
09:30    英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q4            
13:30    米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q4             
13:30    米：耐久財受注（商務省） Dec            
◇イベント
13:00    カーニー英中銀総裁、黒田日銀総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事が討論会に出席
13:00    トランプ米大統領がダボス会議で演説
    
◇決算予定     
ＨＳＢＣ
    
◇休場
豪（オーストラリアデー）、インド

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.