26日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月２６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日仏外務・防衛担当閣僚会議（２＋２） 参議院本会議（代表質問） 0830 １２月全国・１月東京都区部消費者物価（総務省） 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月２０・２１日分） 0850 １２月企業向けサービス価格指数（日銀） 0920 閣議、閣議後会見 決算：ファナック、信越化 市場変更 トリケミカル研究所 が東証１部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２６日（金） 09:00 ユーロ圏：Ｍ3（ＥＣＢ） Dec 09:30 英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q4 13:30 米：ＧＤＰ速報値（商務省） Q4 13:30 米：耐久財受注（商務省） Dec ◇イベント 13:00 カーニー英中銀総裁、黒田日銀総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事が討論会に出席 13:00 トランプ米大統領がダボス会議で演説 ◇決算予定 ＨＳＢＣ ◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド