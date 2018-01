UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝上昇、タイバーツ4年超ぶり高値

(内容を追加しました) [25日 ロイター] - 25日のアジア新興国通貨は対米ドルで総じて上昇。ムニ ューシン米財務長官によるドル安歓迎発言が米通貨政策のパラダイムシフトを暗示してい るとの見方から米ドルが下落した。 ドル指数は3年超ぶりの安値となった。 みずほはリサーチノートで「弱いドルが米国の貿易に好都合であることを示唆したム ニューシン米財務長官のコメントが(ドル下落の)要因」と指摘した。 韓国ウォンは1%を超す上昇。韓国の第4・四半期国内総生産(GDP) 成長率が2008年以来の低成長となったが、アジア通貨の中ではこの日の値上がりトッ プとなった。 タイバーツは4年超ぶりの高値に浮上。人民元は2年超ぶりの高 値となった。 マレーシアリンギは約0.3%高となり、約2年ぶりの高値。5営業日連続で 上昇している。 ロイター調査によると、マレーシア中央銀行は25日に過去3年半で初めて利上げに 踏み切る見通し。 0537GMT(日本時間午後2時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0537 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.030 109.21 +0.17 Sing dlr 1.305 1.3070 +0.12 Taiwan dlr 29.074 29.302 +0.78 Korean won 1060.200 1070.2 +0.94 Baht 31.390 31.62 +0.73 Peso 50.790 50.96 +0.33 Rupiah 13275.000 13311 +0.27 Rupee 63.523 63.69 +0.26 Ringgit 3.899 3.911 +0.31 Yuan 6.329 6.3590 +0.47 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.030 112.67 +3.34 Sing dlr 1.305 1.3373 +2.44 Taiwan dlr 29.074 29.848 +2.66 Korean won 1060.200 1070.50 +0.97 Baht 31.390 32.58 +3.79 Peso 50.790 49.93 -1.69 Rupiah 13275.000 13565 +2.18 Rupee 63.523 63.87 +0.55 Ringgit 3.899 4.0440 +3.72 Yuan 6.329 6.5069 +2.81 (覧ください)