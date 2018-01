UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、トランプ大統領のドル高望む発言受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 97*06.00 2.8913% 柄) 前営業日終値 96*09.50 2.9370% 10年債(指標銘柄 17時05分 96*25.00 2.6244% ) 前営業日終値 96*17.00 2.6540% 5年債(指標銘柄 17時05分 99*24.50 2.4251% ) 前営業日終値 99*22.00 2.4420% 2年債(指標銘柄 17時05分 99*26.25 2.0922% ) 前営業日終値 99*26.75 2.0840% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*13.00 148*15.00 Tノート先物3月限 122*14.00 122*06.50 米金融・債券市場では、7年債入札が堅調だったことに加え、トランプ大統領がドル 高を望むと発言したことを受け、国債価格が上昇した。 トランプ大統領はCNBCのインタビューで「最終的には強いドルが望ましい」と発 言。前日にはムニューシン財務長官が「貿易やさまざまな機会について言えば、ドルが弱 くなるのは明らかに米国のためになる」とし、ドル安を歓迎する考えを表明していたが、 同長官の発言は誤って解釈されたとの認識を示した。 アクションエコノミクスはウェブサイトで「ムニューシン長官のドル安発言に対する 反響が大きかったことから、トランプ大統領はダボス会議での演説を控え、市場を沈静化 させる必要があると感じた可能性がある」とした。 トランプ大統領は26日にスイスで開催されている世界経済フォーラム年次総会(W EF、ダボス会議)で演説を行う。 財務省がこの日に行った280億ドルの7年債入札は堅調な需要を集め、最高落札利 回りが2.565%と、2011年4月以来の高水準となったほか、応札倍率が2.73 倍と、1年1カ月前につけた水準に並んだ。 終盤の取引で10年債利回りは2.626%と、前日終盤の2.654 %から低下。30年債利回りは2.888%と、2.937%から低下した 。同利回りは前日は3カ月半ぶりの高水準を付けていた。 7年債利回りは入札結果を受け2.551%に低下した。前日終盤は2. 579%だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 18.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread 1.75 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -15.00 -0.50 (い)