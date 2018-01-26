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#東京外為市場ニュース
January 26, 2018 / 3:28 AM / 3 days ago

イベントダイアリー

3 分で読む

    ［東京　２６日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
    

    Friday, 26 January, 2018
1850　　　日仏外務・防衛担当閣僚会合（２プラス２）
    ●海外分●
◇イベント
1300　　　カーニー英中銀総裁、黒田日銀総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事が討論会に出席
1300　　　トランプ米大統領がダボス会議で演説
    
◇決算予定
ＨＳＢＣ
    
◇休場
豪（オーストラリアデー）、インド
    
    Saturday, 27 January, 2018
Time Unknown
日仏防衛相会談
1000　　　日仏外相会談
    
    Sunday, 28 January, 2018
    ●海外分●
ＮＡＦＴＡ再交渉第６回会合最終日
フィンランド大統領選
    
    Tuesday, 30 January, 2018
1030　　　１０年物価連動国債（２月債）の発行予定額等
1030　　　２年利付国債の入札発行
1245　　　２年利付国債の入札結果
1515　　　２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
    ●海外分●
◇イベント
米連邦公開市場委員会（３１日まで）
トランプ米大統領が一般教書演説
    
◇決算予定
マクドナルド
     
◇休場
    
    Wednesday, 31 January, 2018
0850　　　日銀金融政策決定会合における主な意見（１月２２・２３日分） 
1020　　　国庫短期証券の発行予定額等 
    ●海外分●
◇イベント
16:00　　　米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
19:00　　　米連邦公開市場委員会（声明発表）            
米韓ＦＴＡ再交渉（ソウル、２月１日まで）
        
◇決算予定 
フェイスブック、マイクロソフト、ボーイング
     
◇休場
マレーシア
    
    Thursday, 01 February, 2018
0850　　　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 
1020　　　国庫短期証券の発行予定額等 
1020　　　国庫短期証券の入札発行 
1030　　　３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 
1030　　　１０年利付国債の入札発行 
1235　　　国庫短期証券の入札結果 
1245　　　１０年利付国債の入札結果 
1515　　　１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 
    ●海外分●
◇イベント
21:00　　チリ：中銀金利発表
◇決算予定 
アップル、アルファベット、アマゾン、ＡＴ＆Ｔ、アリババ、ダイムラー
 
◇休場
マレーシア
    
    Friday, 02 February, 2018
0850　　　１月マネタリーベース（日銀） 
    ●海外分●
◇イベント
20:30　　ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇決算予定
ドイツ銀行
    
◇休場
    
    Saturday, 03 February, 2018
イエレン米ＦＲＢ議長任期終了
    
    Sunday, 04 February, 2018
パウエル米ＦＲＢ理事が新議長就任
    
    Tuesday, 06 February, 2018
    ●海外分●
◇イベント
3:30　　豪中銀理事会（金利発表
18:00　　米財務省３年債入札
◇決算予定
ＧＭ
◇休場
ニュージーランド
    
    Wednesday, 07 February, 2018
    ●海外分●
◇イベント
16:15　　エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演
18:00　　米財務省１０年債入札
17:00　　ブラジル：中銀金利発表
インド：中銀金利発表
ＥＣＢ理事会（金利決定なし）
    
◇決算予定
◇休場
    
    Thursday, 08 February, 2018
0850　　　１月貸出・預金動向（日銀） 
    ●海外分●
◇イベント
09:15　　カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演
        　"Monetary Policy Issues in an European Context" 
12:00　　英中銀金融政策委員会（金利発表）            、インフレ報告
12:00　　英金融政策委員会の議事要旨            
13:00　　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
    　　"The Economy: Output and Impact for Colleges and Universities" 
14:00　　米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁がタウンホール会議に出席
16:00　　米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
18:00　　米財務省３０年債入札
フィリピン：中銀金利発表 
ニュージーランド：中銀金利発表 
◇決算予定
◇休場
    
    Friday, 09 February, 2018
0850　　　１月マネーストック（日銀） 
1330　　　12月第3次産業活動指数
    ●海外分●
◇イベント
00:30　　豪中銀四半期金融政策報告
10:30　　ロシア：中銀金利発表
◇決算予定
◇休場
    
    ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
    ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
    ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です
。
    ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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