[東京 26日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 26 January, 2018 1850 日仏外務・防衛担当閣僚会合(2プラス2) ●海外分● ◇イベント 1300 カーニー英中銀総裁、黒田日銀総裁、ラガルドIMF専務理事が討論会に出席 1300 トランプ米大統領がダボス会議で演説 ◇決算予定 HSBC ◇休場 豪(オーストラリアデー)、インド Saturday, 27 January, 2018 Time Unknown 日仏防衛相会談 1000 日仏外相会談 Sunday, 28 January, 2018 ●海外分● NAFTA再交渉第6回会合最終日 フィンランド大統領選 Tuesday, 30 January, 2018 1030 10年物価連動国債(2月債)の発行予定額等 1030 2年利付国債の入札発行 1245 2年利付国債の入札結果 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 米連邦公開市場委員会(31日まで) トランプ米大統領が一般教書演説 ◇決算予定 マクドナルド ◇休場 Wednesday, 31 January, 2018 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見(1月22・23日分) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 19:00 米連邦公開市場委員会(声明発表) 米韓FTA再交渉(ソウル、2月1日まで) ◇決算予定 フェイスブック、マイクロソフト、ボーイング ◇休場 マレーシア Thursday, 01 February, 2018 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 30年利付国債(2月債)の発行予定額等 1030 10年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 10年利付国債の入札結果 1515 10年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 21:00 チリ:中銀金利発表 ◇決算予定 アップル、アルファベット、アマゾン、AT&T、アリババ、ダイムラー ◇休場 マレーシア Friday, 02 February, 2018 0850 1月マネタリーベース(日銀) ●海外分● ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ドイツ銀行 ◇休場 Saturday, 03 February, 2018 イエレン米FRB議長任期終了 Sunday, 04 February, 2018 パウエル米FRB理事が新議長就任 Tuesday, 06 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 3:30 豪中銀理事会(金利発表 18:00 米財務省3年債入札 ◇決算予定 GM ◇休場 ニュージーランド Wednesday, 07 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 16:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 18:00 米財務省10年債入札 17:00 ブラジル:中銀金利発表 インド:中銀金利発表 ECB理事会(金利決定なし) ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 08 February, 2018 0850 1月貸出・預金動向(日銀) ●海外分● ◇イベント 09:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演 "Monetary Policy Issues in an European Context" 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) 、インフレ報告 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 "The Economy: Output and Impact for Colleges and Universities" 14:00 米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁がタウンホール会議に出席 16:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 フィリピン:中銀金利発表 ニュージーランド:中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 09 February, 2018 0850 1月マネーストック(日銀) 1330 12月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀四半期金融政策報告 10:30 ロシア:中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here