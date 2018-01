UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝大半が上昇、「強いドル」支持発言の影響限定的

(内容を更新しました) [26日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半 の新興国通貨が上昇。トランプ米大統領が「最終的には 強いドルが望ましい」と述べたことで米ドルは上昇した ものの、市場参加者はこの発言が最近のドル安基調を変 えるのに十分かどうかを疑問視している。 タイバーツは0.5%高となり、2013 年11月11日以来の高値を付けた。週間では5週連続 でのプラスとなる見込み。 タイ中銀はこの日、急速なバーツ高は経済に悪影響 を与えるとの懸念を示し、「通常とは異なる」動きを示 した場合は追加対策を考慮するとけん制した。 マレーシアリンギは0.2%上昇し、約2 年ぶり高値。6日連続のプラスが見込まれている。シン ガポールドルは0.3%高。 台湾ドル、フィリピンペソ、イ ンドネシアルピアは横ばい。 メイバンクの外為ストラテジスト、クリストファー ・ウォン氏は「(アジア新興国)市場は、最近の米国か らの為替に関するコメントを消化中だ。トランプ大統領 の発言はある程度、ドル安の動きを抑制したが、広範な マクロトレンドはドル安基調を実証している」との見方 を示した。 半面、ウォンは0.8%安と7週ぶりの 大幅下落。 インド市場は祝日のため休場。 0457GMT(日本時間午後1時57分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.390 109.39 +0.00 Sing dlr 1.308 1.3103 +0.20 Taiwan dlr 29.084 29.069 -0.05 Korean won 1065.000 1058.6 -0.60 Baht 31.350 31.47 +0.38 Peso 50.880 50.81 -0.14 Rupiah 13305.000 13287 -0.14 Ringgit 3.873 3.884 +0.28 Yuan 6.329 6.3315 +0.05 Change in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 109.390 112.67 +3.00 Sing dlr 1.308 1.3373 +2.26 Taiwan dlr 29.084 29.848 +2.63 Korean won 1065.000 1070.50 +0.52 Baht 31.350 32.58 +3.92 Peso 50.880 49.93 -1.87 Rupiah 13305.000 13565 +1.95 Ringgit 3.873 4.0440 +4.42 Yuan 6.329 6.5069 +2.82 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most currencies climb as investors shrug off dollar recovery ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^> (関連コンテンツ」メニューからご覧ください)