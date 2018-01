UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝値固め、タイバーツは約4年ぶり高値

(内容を追加しました) [29日 ロイター] - アジア新興国の通貨は、最近の上げを受けて値固めの展開 となっている。 ドル指数は、米国債利回りの上昇を受け、小幅上昇。ただ、先週つけた3年ぶ り安値から回復する兆しはみられない。 インドネシアルピアは約0.2%安。一方、タイバーツは約4年ぶ り高値をつけた。 オーストラリア・アンド・ニュージーランド銀行(ANZ)のアジアリサーチ部門代 表、コーン・ゴー氏は「先週のアジア通貨の堅調を受け、値固めや利益確定の動きが出て いる」と指摘。米10年債利回りの上昇がドルの支援材料となり、その結果アジア通貨は 若干弱含んでいる、と説明した。 その上で、今週の連邦公開市場委員会(FOMC)とトランプ米大統領の一般教書演 説を控え、アジア通貨の小動きが続くとの見方を示した。 0511GMT(日本時間午後2時11分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S.DOLLAR Change on the day at 0511 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.740 108.7 -0.04 Sing dlr 1.308 1.3075 -0.02 Taiwan dlr 29.147 29.101 -0.16 Korean won 1064.900 1063.9 -0.09 Baht 31.305 31.35 +0.14 Peso 51.020 50.84 -0.35 Rupiah 13325.000 13306 -0.14 Rupee 63.515 63.55 +0.05 Ringgit 3.867 3.869 +0.05 Yuan 6.326 6.3295 +0.06 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 108.740 112.67 +3.61 Sing dlr 1.308 1.3373 +2.26 Taiwan dlr 29.147 29.848 +2.41 Korean won 1064.900 1070.50 +0.53 Baht 31.305 32.58 +4.07 Peso 51.020 49.93 -2.14 Rupiah 13325.000 13565 +1.80 Rupee 63.515 63.87 +0.56 Ringgit 3.867 4.0440 +4.58 Yuan 6.326 6.5069 +2.87 (覧ください)