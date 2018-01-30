31日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月３１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 参議院予算委員会 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１月２２・２３日分） 0850 １２月鉱工業生産速報（経済産業省） 1000 全国財務局長会議 1030 岩田日銀副総裁講演（大分市） 1400 １２月住宅着工・建設受注（国土交通省） 1400 １月消費動向調査 1430 岩田日銀副総裁会見（大分市） 1530 清田ＪＰＸＣＥＯ会見 1900 １月外国為替平衡操作の状況（財務省） 決算：日立、郵船、富士フイルム、コマツ、任天堂、三越伊勢丹、みずほ、三井住友 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月３１日（水） 00:30 豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q4 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Dec 08:00 台湾：ＧＤＰ速報値 Q4 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jan 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jan 13:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q4 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 19:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 米韓ＦＴＡ再交渉（ソウル、２月１日まで） メイ英首相が訪中（２月２日まで） ◇決算予定 フェイスブック、マイクロソフト、ボーイング、ゼロックス、イーライ・リリー、 クアルコム、ペイパル、ＡＴ＆Ｔ、イーベイ、シーメンス、アルセロール・ミタル ◇休場 マレーシア