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#東京外為市場ニュース
January 30, 2018 / 5:20 AM / 7 hours ago更新

31日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１月３１日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　参議院予算委員会
    
0850　日銀金融政策決定会合における主な意見（１月２２・２３日分）
0850　１２月鉱工業生産速報（経済産業省）
1000　全国財務局長会議
1030　岩田日銀副総裁講演（大分市）
1400　１２月住宅着工・建設受注（国土交通省）
1400　１月消費動向調査
1430　岩田日銀副総裁会見（大分市）
1530　清田ＪＰＸＣＥＯ会見
1900　１月外国為替平衡操作の状況（財務省）

    決算：日立、郵船、富士フイルム、コマツ、任天堂、三越伊勢丹、みずほ、三井住友
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
１月３１日（水）
00:30    豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q4             
01:00    中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan             
01:00    中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan             
07:00    独：小売売上高（連邦統計庁） Dec            
08:00    台湾：ＧＤＰ速報値 Q4             
09:00    独：雇用統計（連邦雇用庁） Jan            
10:00    ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jan             
10:00    ユーロ圏：失業率（統計局） Dec            
12:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
13:15    米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jan            
13:30    米：雇用コスト指数（労働省） Q4             
14:45    米：シカゴ地区購買部協会景気指数  Jan             
15:00    米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec            
◇イベント
16:00    米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
19:00    米連邦公開市場委員会（声明発表）            
米韓ＦＴＡ再交渉（ソウル、２月１日まで）
メイ英首相が訪中（２月２日まで）        
◇決算予定    
フェイスブック、マイクロソフト、ボーイング、ゼロックス、イーライ・リリー、
クアルコム、ペイパル、ＡＴ＆Ｔ、イーベイ、シーメンス、アルセロール・ミタル
     
◇休場
マレーシア

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