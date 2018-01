UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝大半が下落、米金利上昇受けたドル高で

(情報を更新しました) [30日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落。米国債利回りが上昇し、 ドルがやや持ち直した。30─31日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて警戒 感も漂っている。 29日の米債券市場では10年債利回りが2014年4月以来の水準に上昇。ドルの 投資妙味が高まり、アジア通貨が売られている。 FOMCやトランプ米大統領の一般教書演説を控えて取引は低調だ。 韓国ウォンは0.7%安。韓国の企画財政相は29日、外国人投資家に対 するキャピタルゲイン税の新たな課税基準の適用を延期する可能性があると明らかにした 。ANZはリポートで、外資の投資規制に関する韓国政府の見直し案を巡る不透明感が解 消されるまで、ウォンは圧迫されるとの見方を示した。 フィリピンペソも0.4%安。 一方、人民元は0.2%高。ANZは「資本フローは均衡を取り戻しつつ あり、中国国内の資産に対する海外からの需要が高まるにつれて再び流入に転じる可能性 もあることから、一段の元高を見込む」とした。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.800 108.95 +0.14 Sing dlr 1.313 1.3099 -0.22 Taiwan dlr 29.227 29.150 -0.26 Korean won 1073.300 1065.6 -0.72 Baht 31.440 31.41 -0.10 Peso 51.405 51.185 -0.43 Rupiah 13415.000 13362 -0.40 Rupee 63.698 63.57 -0.20 Ringgit 3.894 3.879 -0.39 Yuan 6.335 6.3460 +0.17 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 108.800 112.67 +3.56 Sing dlr 1.313 1.3373 +1.87 Taiwan dlr 29.227 29.848 +2.12 Korean won 1073.300 1070.50 -0.26 Baht 31.440 32.58 +3.63 Peso 51.405 49.93 -2.87 Rupiah 13415.000 13565 +1.12 Rupee 63.698 63.87 +0.27 Ringgit 3.894 4.0440 +3.85 Yuan 6.335 6.5069 +2.71 (覧ください)