1日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 参院予算委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1330 日商会頭会見 1400 １月新車・軽自動車販売 1515 １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 １２月末税収実績（財務省） 決算：新日鉄住金、野村ＨＤ、ＡＮＡＨＤ、ＪＦＥＨＤ、神戸鋼、武田 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１日（木） 00:30 豪：住宅着工許可件数 Dec 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Jan 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Jan 09:30 英：製造業ＰＭＩ Jan 12:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jan 13:30 米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q4 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 15:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan 15:00 米建設支出（商務省） Dec 米：自動車販売台数 Jan ◇イベント 21:00 チリ：中銀金利発表 ティラーソン米国務長官が中南米歴訪（７日まで） ◇決算予定 アップル、アルファベット、アマゾン、ダイムラー、タイム・ワーナー、 コノコフィリップス、マスターカード、ダウデュポン、ビザ、ユニリーバ、 ロイヤル・ダッチ・シェル、ノキア ◇休場 マレーシア