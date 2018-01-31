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#東京外為市場ニュース
January 31, 2018 / 6:56 AM / a day ago

1日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (２月１日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0900　参院予算委員会
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　３０年利付国債（２月債）の発行予定額等
1030　１０年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　１０年利付国債の入札結果
1330　日商会頭会見
1400　１月新車・軽自動車販売
1515　１０年利付国債の第II非価格競争入札結果
1530　１２月末税収実績（財務省）
    
    決算：新日鉄住金、野村ＨＤ、ＡＮＡＨＤ、ＪＦＥＨＤ、神戸鋼、武田
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
２月１日（木）
00:30    豪：住宅着工許可件数 Dec            
01:45    中国：製造業ＰＭＩ（財新） Jan             
08:50    仏：製造業ＰＭＩ改定値 Jan             
08:55    独：製造業ＰＭＩ改定値 Jan             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Jan            
09:30    英：製造業ＰＭＩ Jan             
12:30    米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Jan             
13:30    米：労働生産性・単位労働コスト速報値 Q4             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
14:45    米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan             
15:00    米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan            
15:00    米建設支出（商務省）              Dec             
米：自動車販売台数 Jan            
    
◇イベント
21:00    チリ：中銀金利発表              
ティラーソン米国務長官が中南米歴訪（７日まで）
    
◇決算予定  
アップル、アルファベット、アマゾン、ダイムラー、タイム・ワーナー、
コノコフィリップス、マスターカード、ダウデュポン、ビザ、ユニリーバ、
ロイヤル・ダッチ・シェル、ノキア
       
◇休場
マレーシア

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