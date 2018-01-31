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#東京外為市場ニュース
January 31, 2018 / 4:56 AM / 2 days ago

UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝20本、384億4635万円

5 分で読む

 (設定額を追加します)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報酬のほか
、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があります。 
       
 
 ファンド名           くまもと未来応援ファンド
 運用会社             岡三
 設定上限額           200億円
 設定額               17億5703万円              
 分類                 追加型／内外／資産複合
 手数料               1.08
 信託報酬             1.0692
 販売会社             肥後銀
                      
 ファンド名           キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ　ＩＣ
                      Ａ
 運用会社             キャピタル
 設定上限額           1,000億円
 設定額               308億3909万円              
 分類                 追加型／海外／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             1.1124
 販売会社             みずほ証
                      
 ファンド名           ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）
                      ／（資産成長型・為替ヘッジなし）　
 運用会社             ニッセイ
 設定上限額           各1,000億円
 設定額               (資産成長型・為替ヘッジあり）1億4753万円  ／（資産成長型・為替
                      ヘッジなし）1762万円            
 分類                 追加型／内外／債券
 手数料               3.24
 信託報酬             0.9936
 販売会社             エース証
                      
 ファンド名           ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり
                      ）／（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）
 運用会社             ニッセイ
 設定上限額           各1,000億円
 設定額               （３カ月決算型・為替ヘッジあり）7431万円  ／（３カ月決算型・為
                      替ヘッジなし）1141万円            
 分類                 追加型／内外／債券
 手数料               3.24
 信託報酬             0.9936
 販売会社             エース証
                      
 ファンド名           オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（１年決算型）
 運用会社             日興
 設定上限額           300億円
 設定額               3973万円              
 分類                 追加型／海外／資産複合
 手数料               3.24
 信託報酬             0.783
 販売会社             信金中央金庫
                      
 ファンド名           オーストラリア・インカム・バランス・ファンド（毎月分配型）
 運用会社             日興
 設定上限額           300億円
 設定額               4066万円              
 分類                 追加型／海外／資産複合
 手数料               3.24
 信託報酬             0.783
 販売会社             信金中央金庫
                      
 ファンド名           Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド
 運用会社             ＡＭ－Ｏｎｅ
 設定上限額           300億円
 設定額               31億1744万円              
 分類                 追加型／国内／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             1.6632
 販売会社             東洋証
                      
 ファンド名           モビリティ関連　世界株式戦略ファンド
 運用会社             三井住友ＴＡ
 設定上限額           500億円
 設定額               2億0050万円
 分類                 追加型／内外／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             1.674
 販売会社             三井住友信託
                      
 ファンド名           グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年決算型）
 運用会社             日興
 設定上限額           10億円
 設定額               1億円              
 分類                 追加型／内外／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             1.89
 販売会社             日興アセットマネジメント
                      
 ファンド名           東証マザーズＥＴＦ
 運用会社             シンプレクス
 設定上限額           10億円
 設定額               5億円              
 分類                 追加型／国内／株式
 手数料               販売会社が決定
 信託報酬             0.54
 販売会社             エービーエヌ・アムロ・クリアリング証、野村証
                      
 ファンド名           日経アジア３００インベスタブル・インデックス・ファンド
 運用会社             三菱Ｕ国際
 設定上限額           100万円
 設定額               100万円              
 分類                 追加型／海外／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             0.3456
 販売会社             三菱ＵＦＪ信託
                      
 ファンド名           ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年２回決算型）
 運用会社             ニッセイ
 設定上限額           150百万円
 設定額               1億5000万円              
 分類                 追加型／海外／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             1.566
 販売会社             内藤証
                      
 ファンド名           ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型）
 運用会社             ニッセイ
 設定上限額           150百万円
 設定額               1億5000万円              
 分類                 追加型／海外／株式
 手数料               3.24
 信託報酬             1.566
 販売会社             内藤証
                      
 ファンド名           ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス
 運用会社             大和
 設定上限額           5億円
 設定額               5億円              
 分類                 追加型／海外／株式
 手数料               販売会社が決定
 信託報酬             0.7614
 販売会社             みずほ信託
                      
 ファンド名           ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジー・インデック
                      ス
 運用会社             大和
 設定上限額           5億円
 設定額               5億円              
 分類                 追加型／海外／株式
 手数料               販売会社が決定
 信託報酬             0.783
 販売会社             みずほ信託
                      
 ファンド名           ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ　ゲーム＆ｅスポーツ
 運用会社             大和
 設定上限額           1億円
 設定額               1億円              
 分類                 追加型／内外／株式
 手数料               1.08
 信託報酬             1.1988
 販売会社             みずほ信託
                      
 ファンド名           ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ　エドテック
 運用会社             大和
 設定上限額           1億円
 設定額               1億円              
 分類                 追加型／内外／株式
 手数料               1.08
 信託報酬             1.1988
 販売会社             みずほ信託
                      
 ファンド名           ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ　ＥＶ
 運用会社             大和
 設定上限額           1億円
 設定額               1億円              
 分類                 追加型／内外／株式
 手数料               1.08
 信託報酬             1.1988
 販売会社             みずほ信託

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