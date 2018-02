UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝大半が小幅高、月間ベースで上昇へ

(情報を更新しました) [31日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半がドルに対して 小幅高。米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を控えて慎重ム ードが広がり、上値の重い展開となっている。 アジア通貨は月間ベースでは、ドルの下落を背景に数年ぶりの大幅 な上昇となる見込み。 トランプ大統領は30日の一般教書演説で、共和・民主両党に対し 移民問題やインフラ投資法案で歩み寄るよう呼び掛けたほか、インフラ 改善を目指す考えを示した。ただドルに関する発言はなく、ドルの一段 安につながった可能性がある。ドル指数は軟調。 メイバンクの外為ストラテジスト、クリストファー・ウォン氏は「 ドルは小幅安で推移している。トランプ大統領は一般教書演説で、先週 ダボスで言及した強いドルについては一切述べなかった」と指摘した。 韓国ウォンがアジア通貨の上昇を主導し、対ドルで0. 4%高。月間ベースではわずかに上昇する見込み。前月は1.7%上昇 していた。 人民元はほぼ横ばい。ただ月間ベースでは1994年以 来の大幅高となる見込み。 台湾ドルは小幅高。トムソン・ロイターのデータによると 、2017年第4・四半期の経済成長率は2.5%が予想されている。 マレーシアリンギは休場のため取引されていない。 インドネシアルピアとタイバーツはそれぞれ約0 .3%と約0.2%値上がり。月間ベースでは、それぞれ2016年9 月と2008年以来の大幅高となる見込み。 インドネシアやタイなどコモディティー輸出国は、ここ1年間にわ たりコモディティー価格の上昇の恩恵を受けている。 0559GMT(日本時間午後2時59分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.67 108.76 0.08 Sing dlr 1.31 1.3113 0.13 Taiwan dlr 29.201 29.24 0.13 Korean won 1069.7 1073.6 0.36 Baht 31.34 31.41 0.22 Peso 51.3 51.42 0.23 Rupiah 13385 13430 0.34 Rupee 63.68 63.6 -0.13 Yuan 6.309 6.325 0.26 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 108.67 112.67 3.68 Sing dlr 1.31 1.3373 2.12 Taiwan dlr 29.201 29.848 2.22 Korean won 1069.7 1070.5 0.07 Baht 31.34 32.58 3.96 Peso 51.3 49.93 -2.67 Rupiah 13385 13565 1.34 Rupee 63.68 63.87 0.3 Yuan 6.309 6.5069 3.14 (」メニューからご覧ください)